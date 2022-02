Anziano si cappotta con l’Ape a Livo: elitrasportato al Santa Chiara

Attimi di apprensione oggi pomeriggio, lunedì 28 febbraio intorno alle 15, tra Livo e Varollo, dove un uomo di 71 anni si è cappottato con la sua Apecar mentre percorreva una strada di campagna.

Non sono ancora chiare la dinamica dell’accaduto e le cause dell’incidente, che non ha visto altri veicoli coinvolti.

Immediato l’allarme, con i Vigili del Fuoco volontari di Livo, l’ambulanza del 118 e i Carabinieri di Cles intervenuti subito sul posto.

Da Trento è stato fatto alzare in volo l’elicottero, che in pochi minuti ha raggiunto la Val di Non, atterrando al campo sportivo di Livo per poi trasportare l’anziano in codice rosso all’ospedale Santa Chiara.