Triplice intervento nel pomeriggio di ieri per i vigili del fuoco di Mezzocorona

I vigili del fuoco del corpo di Mezzocorona sono stati super impegnati nel pomeriggio di ieri sabato 26 febbraio per un triplice intervento. Il primo intervento è riguardato il taglio di alcune piante pericolanti che potevano creare qualche problemi ai passanti. In breve tempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Nemmeno il tempo di rientrare che i vigili del fuoco sono stati nuovamente allertati per un incendio a delle sterpaglie lungo l’argine del torrente Noce poco fuori l’abitato della cittadina rotaliana.

A prendere a fuoco poche decine di metri quadri di ramaglie e sterpaglie che complice il forte vento che soffiava in zona si è propagato molto velocemente per via del terreno secco.

I vigili del fuoco di Mezzocorona con il supporto dei colleghi di Mezzolombardo sono arrivati sul posto con autobotti e carrelli incendio boschivo iniziando immediatamente ad operare per cercare di contenere il fronte e spegnere rapidamente le fiamme. Gli uomini della protezione civile trentina sono riusciti a spegnere il fronte del fuoco e a bonificare tutta la zona per evitare pericolose ripartenze.

Anche in questo caso i vigili del fuoco non hanno fatto tempo a rientrare che sono stati chiamati per la sistemazione di una copertura di un’ abitazione civile nell’abitato. Dopo una meticolosa messa in sicurezza del tetto sono potuti rientrare in caserma.

