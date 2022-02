Luca Valentini espulso da Fratelli d’Italia

Luca Valentini, responsabile del settore Arte e Cultura di Fratelli d’Italia era uscito con una frase inopportuna, con l’aggravante di essere scritta il giorno della violenza contro le donne: «Posso dire che due palle con ste propagande per la violenza veso la donna? Sembra sia tutto a senso unico. Se gli uomini sono così tremendi, scopatevi i cavalli. Facile».

Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, solo poche ore dopo il fatto in una nota aveva preso le distanze dalle parole di Valentini:«La piaga della violenza sulle donne, riproposta solo in queste ultime ore da drammatici fatti di cronaca, impone una presa di coscienza collettiva ed una epocale sfida di carattere culturale. Fratelli d’Italia opera in questa direzione con tutte le proprie forze e la propria convinzione».

Era partito nei confronti di Luca Valentini anche un chiaro monito: «Chi non lo capisce si pone fuori dal nostro partito» – aveva concluso Urzì che aveva attraverso un esposto messo all’attenzione del consiglio di disciplina della segreteria generale nazionale il comportamento del proprio tesserato.

Pubblicità Pubblicità

Sul quanto scritto dall’esponente di Fratelli d’Italia era anche intervenuta in modo deciso l’assessora Stefania Segnana stigmatizzando le sue parole ritenute offensive nei confronti delle donne: «come donna, come madre e come pubblica amministratrice non posso accettare e condanno assolutamente le sue parole» – scriveva l’assessora sulla sua pagina sociale senza mai citare il protagonista volutamente.

«È inaccettabile leggere certi commenti che mortificano le donne e riducono i rapporti affettivi tra le persone a ben poca cosa – proseguiva Stefania Segnana – chiedo rispetto a chiunque si avvicini ad una tastiera per dire la sua su temi che sono delicati e seri. Perché una volta che le frasi dirompenti, anche quelle più volgari come quelle che ho letto oggi, hanno esaurito l’effetto di colpire o scioccare, restano i drammi veri a cui la società è chiamata a rispondere».

Valentini poi aveva anche chiesto scusa scrivendo un post (per la verità piuttosto farraginoso dove tentava un’ultima estrema difesa dimostrando di non essere molto esperto nella comunicazione) sul suo profilo di facebook. Ma la frittata era ormai fatta.

Pubblicità Pubblicità



Il consiglio di disciplina che ha decretato l’espulsione di Luca Valentini ha sottolineato nelle motivazioni il contrasto delle esternazioni di Valentini sia con lo Statuto che con il codice etico del partito «per il tenore letterale della dichiarazione scritta sul social network Facebook, particolarmente odiosa sia per il contenuto sia per essere stata pronunciata in occasione di una giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne».

«Addirittura – viene riportato nella sentenza di espulsione del consiglio di disciplina del partito – il Valentini ricopriva un incarico nei quadri del movimento a livello locale e , segnatamente, nel dipartimento media e telecomunicazioni, e ciò rende ancora più grave il commento effettuato, poiché espressione del pensiero di un soggetto a cui è richiesta ponderazione nelle dichiarazioni per evitare che le stesse siano identificate con quelle del movimento stesso».

E ancora: «La gravità delle espressioni utilizzate, il ruolo dell’iscritto e il discredito derivato al movimento per la risonanza mediatica comportano l’applicabilità a carico di Valentini della massima sanzione: l’espulsione da Fratelli d’Italia» – termina la commissione