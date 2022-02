A Cles il parcheggio si paga con le App

Il Comune di Cles, negli scorsi giorni, ha portato a termine l’iter contrattuale per l’attivazione del servizio di pagamento della sosta attraverso l’utilizzo delle applicazioni per smartphone My Cicero ed Easy Park.

Le due App saranno disponibili e in funzione nelle prossime settimane, affiancando l’attuale sistema di pagamento che resterà disponibile per chi volesse continuare a utilizzarlo.

Amanda Casula, assessore con delega al Progetto speciale Smart city, spiega: «Gli utenti registrandosi andranno a creare un proprio profilo su una delle piattaforme oppure su entrambe. All’interno del profilo si può registrare anche più di una targa; una volta conclusa la procedura ogni utente riceverà via e-mail un tagliando da stampare e apporre sul cruscotto dell’auto a ogni sosta, in modo da comunicare visivamente – all’agente di Polizia locale accertatore – che si sta utilizzando quel sistema per il pagamento».

Pubblicità Pubblicità

L’utilizzo della app consentirà di pagare gli effettivi minuti di sosta, cosa non possibile attualmente e di poter – eventualmente – prolungare la sosta stessa. Ad esempio, ho parcheggiato in piazza Navarrino impostando la sosta per circa due ore, trascorse le quali sono ancora impegnata e/o distante dalla mia vettura: con il pagamento digitale sarà sufficiente entrare nell’applicazione e prolungare il tempo precedentemente inserito. Contrariamente, se la mia sosta dovesse essere più breve, una volta ritornata alla mia auto potrò terminare la sosta e pagare esattamente per il tempo occupato.

L’assessora spiega che è stato scelto di attivare il servizio con queste aziende valutando di fornire agli utenti la possibilità di scelta secondo le proprie abitudini, essendo le stesse molto diffuse sia a livello provinciale che nazionale.

«I totem dislocati sul territorio comunale rimarranno disponibili – conclude Casula – anche se nel tempo potranno essere oggetto di una razionalizzazione viste le costose spese di commissione fisse. L’attivazione di questo servizio è uno degli obiettivi del Progetto speciale Smart City, assieme all’installazione delle colonnine di ricarica e-bike che saranno consegnate entro fine marzo; per le stazioni di ricarica auto, l’amministrazione sta facendo dei ragionamenti di tipo economico oltre che normativo».

Pubblicità Pubblicità