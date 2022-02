Una nuova bretella con ponte ciclopedonale a Croviana

Il consiglio comunale di Croviana ha approvato il progetto preliminare che prevede la realizzazione di una nuova bretella ciclopedonale ad anello.

Un progetto che insiste sul territorio di Croviana, naturalmente, ma che interessa la valle intera, visto che riguarda la pista ciclabile che attraversa la Val di Sole. E che rientra tra gli obiettivi contenuti nel programma elettorale dell’attuale amministrazione.

«Risulta evidente – spiega il sindaco Gianluca Valorz – come l’infrastruttura necessiti di una valorizzazione e di un arricchimento sia dal punto di vista dei servizi, come ristori e aree di sosta, sia a livello di attrazioni che vadano a beneficio di tutti i fruitori, non solo valligiani ma anche turisti».

L’intenzione è quindi di mettere in rete tutti i Comuni solandri, puntando anche allo sviluppo della mobilità sostenibile.

Come evidenzia il primo cittadino, infatti, l’ambito territoriale di Croviana «si presta a ospitare queste nuove funzioni. Si trova in un tratto centrale del percorso, con un’ampia zona prativa, ancor più interessante alla luce della presenza dell’area naturalistica protetta dell’Ontaneta di Croviana e di realtà già conosciute e apprezzate come il MMape (Mulino Museo dell’Ape)».

Sono tre gli interventi principali del masterplan su cui si basa il progetto preliminare. Il primo è la realizzazione di un viale di collegamento col paese di Croviana, con sistemazione dell’attuale ponte attraverso una nuova mensola ciclopedonale; il secondo consiste nella riqualificazione e nell’ampliamento dell’attuale palazzina sportiva in cui ospitare nuovi servizi di sosta, ristoro, noleggio bici, con la possibile valorizzazione degli spazi esterni grazie all’inserimento di un’attrazione come un biolago; il terzo, infine, prevede la costruzione di un nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Noce, funzionale a ricollegare l’area con il percorso della pista esistente.

Quest’ultima è certamente l’opera più importante. «Per noi rappresenta la sfida più grande – aggiunge il sindaco – anche perché riuscire a concretizzarla significherebbe innescare e rendere sostenibili anche gli altri interventi previsti. Dovrà quindi trovare condivisione con le altre amministrazioni comunali della Val di Sole, e sostegno economico a livello provinciale».

Complessivamente si parla di un intervento da 2 milioni e 800 mila euro di quadro economico. «Per ora – conclude Valorz – abbiamo approvato il progetto preliminare, per il quale vorrei ringraziare lo Studio Aris di Pellizzano che si è occupato della redazione degli elaborati. Si tratta di un primo passo, l’inizio di un lungo percorso che speriamo porti a concretizzare questo ambizioso progetto. Ora l’auspicio, come detto, è che la proposta possa essere condivisa in un’ottica di sviluppo della mobilità sostenibile in Val di Sole».