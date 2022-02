Prevenzione valanghe, accordo tra Aineva e Formont (Piemonte)

Un accordo strategico che abbraccia l’arco alpino per potenziare la formazione e lo studio nel campo della neve e delle valanghe.

Aineva, l’associazione interregionale con sede a Trento, punto di riferimento in Italia nel settore, ha siglato una convenzione con Formont, ente per la formazione professionale delle attività di quota costituito dalla Regione Piemonte.

L’accordo, firmato dall’assessore provinciale a turismo e sport Roberto Failoni, in veste di presidente di Aineva, e dal presidente di Formont Roberto Vaglio, riguarda le iniziative di collaborazione negli ambiti della formazione e divulgazione in materia di nivologia, valanghe e sicurezza in montagna.

“Lo scambio di conoscenze e competenze tra due importanti realtà è un ottimo strumento per migliorare tutte le attività finalizzate a prevenire i pericoli derivanti dalle valanghe nei nostri territori montani” afferma Failoni. “La formazione degli operatori è fondamentale. Sottolineo inoltre la valenza di questo accordo che rafforza il ruolo di Aineva come punto di riferimento per lo studio della neve e delle valanghe e la collaborazione con il Piemonte: un altro importante territorio che con il Trentino ha in comune l’ambiente alpino e montano. La convenzione è un’ulteriore dimostrazione che fare sistema apre nuove opportunità, con benefici generalizzati per chi opera professionalmente e per chi frequenta la montagna. Il turismo invernale rappresenta una risorsa economica fondamentale per l’arco alpino e la sicurezza, in tutto questo, gioca un ruolo centrale”.

Con la convenzione, non onerosa per le parti, le due associazioni si impegnano al reciproco aiuto nell’organizzazione di corsi di formazione che abbiano tema la neve e i pericoli in montagna dovuti alle valanghe.

Formont opera nelle zone del Piemonte e dell’Italia occidentale in genere. Può garantire, come si precisa nell’accordo, il supporto per l’attività formativa di Aineva e in prospettiva per attivare ulteriori percorsi formativi accreditati rispettivamente con gli Ordini professionali di ingegneri, geologi, agronomi-forestali, geometri, con il collegio delle guide alpine e accompagnatori di media montagna del Piemonte, con il collegio dei maestri di sci del Piemonte e con i professionisti inseriti negli elenchi professionali regionali (direttore delle piste da sci, operatori di primo soccorso su pista, accompagnatori naturalistici o guide escursionistiche ambientali), sino ad interessare categorie trasversali come gli utenti generici della montagna (alpinisti, sci alpinisti e via dicendo).

