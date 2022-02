Posti letto di sollievo in Rsa: dal 1° marzo via libera alle prenotazioni per l’estate 2022

A partire da martedì 1 marzo è possibile prenotare il posto letto di sollievo (o temporaneo) all’interno delle residenze sanitarie assistenziali della città per il periodo estivo.

La prenotazione può essere effettuata dall’interessato, dal tutore o amministratore di sostegno con rappresentanza, delegato o in alternativa, nel caso in cui l’interessato si trovi temporaneamente impedito a causa del suo stato di salute, può firmare il coniuge o, in sua assenza, il figlio o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Il 1° marzo a partire dalle ore 8.00 viene consentito l’accesso al piano terra del palazzo di via Bronzetti n. 1. Nel rispetto dell’ordine di arrivo, vengono distribuiti 48 numeri, con indicato il giorno (per i numeri da 1 a 24 il 1° marzo, per i restanti numeri il 2 marzo) e la fascia oraria in cui presentarsi per effettuare la prenotazione. Può accedere una sola persona per prenotazione, obbligatoriamente munita di green pass base.

Nei martedì e giovedì successivi l’orario sarà quello consueto dalle 8.30 alle 12.00, previo appuntamento da fissare telefonando allo 0461 889910.

Per accedere al servizio di ricovero è necessario aver ottenuto l’apposita idoneità da parte dell’Unità valutativa multidisciplinare. In conformità a quanto indicato dal recente aggiornamento delle linee guida provinciali per le Rsa possono essere inserite solo persone in possesso di green pass booster oppure persone che siano guarite o abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni.

Le persone guarite non vaccinate devono esprimere il consenso alla vaccinazione prima dell’ingresso in struttura. La persona nuova entrante deve, inoltre, essere in possesso dell’esito negativo di un tampone antigenico rapido eseguito entro le 48 ore precedenti l’ingresso. I criteri per la prenotazione e le modalità di presentazione della domanda sono consultabili sul sito del Comune.

