Fallite le trattative per una tregua, la Russia riprende l’attacco a Kiev

Si sperava in una possibile tregua e ripresa dei negoziati ma la Russia accusa l’Ucraina di aver fatto fallire la possibile tregua rifiutando i negoziati e annuncia la ripresa dell’avanzata. Per conto suo Kiev smentisce seccamente.

Intanto le truppe russe hanno ripreso l’assedio a Kiev da più direzioni consapevoli che le difese della capitale ucraina potrebbero cedere da un momento all’altro. Ad ora sono confermati 198 morti in attacchi, compresi 3 bambini. Il sindaco di Kiev ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8.00

Inizia così il terzo giorno di guerra della Russia all’ Ucraina. Secondo il Cremlino, Putin “aveva ordinato ieri di sospendere le operazioni militari in attesa di negoziati” con il governo di Kiev, che “però ha rifiutato di trattare“. Come detto il governo ucraino smentisce seccamente. Aggiunge poi che la Russia è in grado di prendere misure adeguate per mitigare i danni delle sanzioni. “Draghi ha ribadito al presidente Zelensky che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Ue sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell’ambito Swift”, riferisce Palazzo Chigi.

Si vede già il primo effetto delle sanzioni: bloccata dalla Francia una nave russa nella Manica. Secondo i russi sono stati colpiti 821 obiettivi militari e nessun edificio civile, mentre l’Ucraina sostiene, con tanto di video fatto avere da Zelensky sui social, che è stato colpito un palazzo nella capitale e che ci sarebbero morti e feriti.

Prosegue l’esodo di rifugiati ucraini verso la Romania, dove nella notte le tv locali parlavano di una coda di 15 km. Molti uomini accompagnano alla frontiera mogli e figli e tornano indietro per combattere, e spesso arrivano a piedi da località limitrofe. Ma in una piccola stazione degli autobus di Varsavia in Polonia decide di uomini sono in attesa di partire via terra per raggiungere la capitale dell’Ucraina, Kiev.

Si tratta per lo più di ucraini emigrati in Polonia per lavoro e che ora hanno deciso di unirsi all’esercito per tentare di contrastare l’avanzata Russa. “La situazione è terribile in ucraina, spiega una donna che sta salutando il marito pronto per andare a combattere”. Io sto partendo, spiega suo marito, Nicolay, “perché lì ci sono ancora i nostri bambini e parte della nostra famiglia. Andrò a Kiev a combattere.”

