Cles x Agenda 2030: ecco gli eventi di marzo e aprile

La Biblioteca di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles, ha organizzato un ciclo di eventi per i mesi di marzo e aprile inerenti “Cles x Agenda 2030”, con due nuovi obiettivi fissati: 10 – ridurre le diseguaglianze e 16 – pace, giustizia e istituzioni solide.

La Consigliera delegata alle attività culturali del Comune di Cles Simona Malfatti, spiega: «Si tratta di obiettivi alti e che sembrano irraggiungibili, soprattutto se si considera la delicata situazione di crisi internazionale che stiamo vivendo in questi giorni. Per questo, abbiamo cercato di declinare gli obiettivi di pace, legalità e giustizia sociale in una serie di eventi che hanno coinvolto e mirano a coinvolgere il maggior numero possibile di persone, istituzioni, associazioni, portatori di interesse che operano sul nostro territorio. Solo attraverso il dialogo e il confronto, possiamo scoprire ciò che stiamo già facendo e possiamo stabilire insieme quali sono le azioni concrete e radicate nella specificità della nostra valle da programmare e intraprendere, senza perdere di vista l’ambito globale».

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Il Comune di Cles vuole essere soggetto attivo di tale programma realizzando una serie di progetti che permettano di conoscere l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi, stimolando uno stile di vita consapevole, attento e sensibile che si rifletta con azioni concrete nella vita quotidiana di ogni cittadino. La sostenibilità non è più soltanto una questione ambientale, ma coinvolge 5 aree fondamentali individuate con 5P: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.

Il programma è davvero ampio: mostre, conferenze, letture, giochi, mercatini, racconti, esperienze vissute, dialoghi, confronti e molto altro, oltre ad una selezione di libri per conoscere meglio l’Agenda 2030, disponibili alla Biblioteca di Cles. Ecco gli appuntamenti dettagliati:

dall’1 al 31 marzo in Biblioteca a Cles “Vivere il confine” – Volti e racconti dai campi dell’isola di Lesbo, porta est d’Europa. Mostra fotografica a quattro mani, che narra attraverso gli sguardi intensi di Yousif Al Shewaili e Sara Podetti la vita delle persone migranti. Giovedì 3 marzo ad ore 20.30 Sara Podetti racconta la sua esperienza prima da volontaria e poi da lavoratrice nei campi profughi. Martedì 8 marzo ad ore 17.00 passeggiata tra immagini e storie di confine; visita guidata alla mostra a cura di Sara Podetti.

Dal 16 marzo al 9 aprile sempre in Biblioteca a Cles “Mamma lingua” – Storie per tutti, nessuno escluso. E’ disponibile un vasta scelta di libri in tante lingue straniere. Le biblioteche custodiscono molte storie e promuovono l’ascolto della lingua madre. Martedì 22 marzo ad ore 16.30 letture in lingua araba, rumena, albanese e italiana.

Dal 7 al 18 marzo presso l’atrio del Municipio di Cles “Donne oltre i pregiudizi e gli stereotipi” – Mostra per approfondire le biografie di alcune donne che hanno lottato contro pregiudizi e stereotipi. A cura del gruppo “Sulle tracce della filosofia” del Liceo Russell.

Dal 22 marzo al 22 aprile nell’atrio del municipio di Cles “P.A.C.E. Pensare Assieme Come Educare alla Pace” – Mostra sulla Pace con i materiali prodotti dall’I.C. di Cles e percorso con 10 parole di Pace esposto nelle vie del centro. Attività a cura dei ragazzi del CCR in collaborazione con il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e il Gruppo Scout di Cles.

Sabato 26 marzo dalle 14.00 alle 18,00 in Corso Dante a Cles “Giochiamo alla pace” – Un pomeriggio con giochi e attività sul tema della pace per bambini e adulti promosso dai ragazzi del CCR. Gli Scout di Cles proporranno anche un mercatino di beneficenza con libri e giochi. Attività svolte con il sostegno del Tavolo Tuttopace di Trento e dell’Associazione Docenti Senza Frontiere.

Venerdì 18 marzo ad ore 20.30 presso il Teatro di Fondo “Migranti in cammino” – Serata di approfondimento sul fenomeno migratorio con uno sguardo complessivo e un focus specifico sulla migrazione forzata. A cura della Caritas Alta Val di Non. Intervengono: Paolo Boccagni, Centro Astalli Trento e Associazione Aporia.

Queste le serate che si svolgeranno presso la Sala Borghesi Bertolla in Piazza Navarino a Cles:

Venerdì 25 marzo ad 20.30 “Diffondere la pace – Generazioni a confronto” Presentazione del libro “Un’idea disarmante – trent’anni di Forumpace”: una collezione di riflessioni, buone pratiche e impegni collettivi frutto di anni di attivismo locale per diffondere una cultura di pace. Intervengono: Marta Villa, curatrice del libro, Daniele Paoli, giovane clesiano autore di un contributo, Riccardo Santoni e Massimiliano Pilati, coordinatore e presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.

Lunedì 28 marzo ad ore 20.30 “La forza della legalità – Cederci è perseverare” – Renzo Caponetti, imprenditore e Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura “G. Giordano” di Gela, racconta la propria esperienza di vittima del racket e di impegno per la legalità a supporto delle vittime di estorsione. Licia Nicoli presenta il percorso per la creazione di un presidio dell’Associazione Libera in Val di Non. In collaborazione con il Liceo Russell di Cles, NL Ethical Food Prodotti Etici e Cooperativa Mandacarù.

Giovedì 31 marzo ad ore 20.30 “Dialogo con l’Ambasciatore della Tanzania– Cooperazione e sviluppo locale e internazionale” – Intervengono i rappresentanti della Fondazione Ivo de Carneri.

Martedì 5 aprile ad 20.30 “Oltre i muri nel seminare futuro” – Una serata dedicata al dialogo e al confronto sul tema dell’accoglienza, all’approfondimento del fenomeno migratorio e alla conoscenza delle esperienze concrete attive in Valle. Intervengono: Centro Astalli Trento, Fondazione Comunità Solidale e Comunità della Val di Non.

Per raggiungere questo intento saranno organizzati dei progetti, con cadenza all’incirca bimestrale, a partire da settembre 2021 fino a dicembre 2023, in un percorso che andrà ad approfondire i vari obiettivi, mediante attività e incontri rivolti alle varie fasce di età per stimolare azioni concrete di sostenibilità.

Gli eventi in calendario sono organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Cles, il Comune di Cles, Dolomiti Energia, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Centro Astalli Trento (Servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia), SBT (Sistema Bibliotecario Trentino), CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi Cles), Distretto Family in Trentino Val di Non, Fondazione Comunità Solidale, AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Centro per il Libro e la Lettura, Mandacarù Altromercato.

Maggiori info: Biblioteca di Cles, Comune di Cles