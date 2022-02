Ciclopedonale “Dei laghi”, da lunedì 28 febbraio chiusa al transito tra Arco-San Martino e Moletta

Da lunedì 28 febbraio a venerdì 15 aprile 2022 sarà chiusa al transito a tutti i veicoli e ai pedoni la pista ciclopedonale “Dei Laghi” tra Arco- località San Martino e la località Moletta (circa 1 km), lo rende noto il Settore gestione piste ciclopedonali del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Pat.

La chiusura si rende necessaria per eseguire i lavori di allargamento di un tratto di pista nei pressi del ponte ciclopedonale e della rotatoria a nord di Arco e per la posa di nuove staccionate lungo il tratto in questione.

Per il collegamento da Arco a Ceniga di Dro e viceversa, il consiglio è quello di utilizzare in alternativa il percorso promiscuo a basso traffico, in destra idrografica del fiume Sarca (Via dei Legionari Cecoslovacchi). Per il tratto da Arco alla località Moletta e viceversa è presente il marciapiede ciclopedonale della s.s. 45 bis.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità