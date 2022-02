Attentato al Tribunale, attacco alla sede della lega e incursione a Radio80: arrestati 3 anarchici trentini

La Digos di Trento, su mandato della procura di Trento e in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione del Ministero e la Polizia scientifica, ha eseguito tre ordinanze nei confronti di altrettanti anarchici.

Nel primo caso è stata notificata in carcere una ulteriore misura cautelare nei confronti di Juan Antonio Sorroche, spagnolo di 45 anni, ritenuto responsabile dell’attentato con finalità terroristiche al tribunale di sorveglianza di Trento in via Aconcio, del gennaio 2014.

In quella circostanza – come avvenuto alla sede della Lega di Villorba, in provincia di Treviso, dove Sorroche viene collegato ad un identico gesto dinamitardo – il 45enne aveva utilizzato una bombola del gas rinchiusa in una pentola a pressione, fatta detonare nottetempo.

La rivendicazione, in forma di mail anonima, era stata pubblicata sul sito Informa-azione e descrive il gesto come “un saluto ai prigionieri”, di chiara matrice anarchica

Sorroche vanta un’escalation criminale incredibile. Già arrestato per terrorismo l’anarchico il 12 agosto voleva compiere un attentato alla sede della lega a Treviso. Spagnolo d’origine, ma residente in Trentino da anni, è legato al movimento anarchico di Rovereto, di cui è uno dei protagonisti. Per anni era stato latitante e viene ricordato anche per l’aggressione all’allora ministro La Russa.

Nel 2006 a Trento la mezzofondista Eleonora Berlanda stava portando la fiaccola di Torino, quando era stata aggredita da un gruppo di anarchici e scippata della fiaccola. Fra loro era presente anche Sorroche, arrestato insieme a Massimo Passamani, Daniele Benedetti e Daniela Battisti.

La seconda misura cautelare sono gli arresti domiciliari per un 50enne roveretano noto esponente del mondo anarchico trentino a cui viene contestata l’estorsione per il tentativo di incursione in diretta radiofonica nella sede dell’emittente Radio80 a Rovereto il 15 aprile 2020 per poter leggere un comunicato sulla condizione carceraria.

La terza misura, un obbligo di dimora, riguarda una donna che avrebbe favorito la latitanza di Sorroche, fornendo anche documenti falsi e appoggio logistico.

I dettagli dell’operazione sono stati divulgati durante la conferenza stampa tenutasi in questura a Trento, oggi, sabato 26 febbraio, alla presenza del questore Alberto Francini, il dirigente della Digos di Trento, commissario capo Michele D’Ambola e il primo dirigente Antonio Petrillo.