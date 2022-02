Rovereto: Prorogata di un anno la gestione del Canile municipale

Ancora per un anno la gestione del canile municipale, in località Mira di Marco, sarà affidata all’Associazione Arcadia Onlus: la Giunta municipale ha deciso di prorogare i termini per poter aprire un bando di concorso che possa dare una risposta concreta alle mutate necessità della struttura.

In vista della scadenza del contratto di gestione, infatti, gli Uffici competenti del Servizio sostenibilità e qualità del vivere urbano hanno potuto valutare che il contratto va riesaminato alla luce di alcuni importanti provvedimenti recentemente adottati dall’Amministrazione provinciale che vanno a definire in modo preciso i ruoli dei vari enti interessati al servizio, introducendo l’obbligo della presenza del veterinario di struttura e meglio specificando l’apporto del gestore del canile.

Inoltre vanno riconsiderate le numerose convenzioni in essere con gli altri Comuni, in quanto la norma provinciale invita i singoli Comuni a provvedere in primo luogo con propri mezzi allo svolgimento del servizio di canile: la struttura già ora sta svolgendo un servizio “provinciale”, occupando in modo significativo il gestore rispetto alle attività principali e essenziali del canile comunale e richiedendo in termini amministrativi una contabilità e un impegno di risorse particolarmente impegnativa per gli Uffici comunali.

Il canile inoltre potrà essere arricchito di un nuovo spazio esterno recentemente riqualificato, ma ha bisogno di alcuni interventi di miglioramento tra i quali la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e il rifacimento delle cancellate. Infine nel nuovo contratto andrà esaminata anche la parte tariffaria sia per quel che concerne i servizi istituzionali, sia per quanto riguarda i rimborsi da richiedere ai Comuni convenzionati, aspetto che richiede, come sottolineato prima, un impegno importante di contabilizzazione da parte degli Uffici comunali.

Alla luce di queste necessità, la Giunta comunale ha dunque deciso di prorogare il servizio di gestione del canile comunale, in scadenza il 28 febbraio, per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali fino ad oggi in essere per l’importo annuo di euro 125.451,47.

Nel corso di questo periodo sarà predisposto un bando di gara europeo, i cui tempi sono necessariamente lunghi, per la gestione della struttura, che sarà nel frattempo migliorata.

