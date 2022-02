Guerra in Ucraina, un’«Italietta» che si rivaluta

Egregio direttore,

l’attualità porta delle riflessioni, e piuttosto di cercare facili colpevoli credo sia preferibile tentare visioni alternative, cercare di interpretare la questione paragonandola ai fatti di Casa nostra nel recente passato.

Contestualizzando le problematiche, si evince che in Ucraina il problema principe, come spesso accade, riguarda il rapporto (pacifico o meno) tra persone e popolazioni di cultura, etnia, lingua, abitudini, religione e quant’altro, diversi, all’interno di una stessa nazione; infatti nell’ovest dell’Ucraina c’è una maggioranza di genti di origine slave, mentre nel Donbass è più presente una popolazione russofona, non solo nella lingua ma anche nella cultura.

Pubblicità Pubblicità

Tali tipi di convivenza più o meno obbligate o imposte, hanno spesso causato guerre o scontri, terrorismi e rappresaglie, da sempre in tutto il mondo: gli esempi sono facili anche rimanendo nella stessa Europa; basta pensare all’ex Jugoslavia o ai rapporti dell’ UK, la Gran Bretagna, e l’Irlanda con il “terrorismo” dell’ IRA; per non parlare della gestione Statunitense e della Cia di molteplici scontri intestini alle nazioni in svariate parti del mondo.

Contestualizzato il problema e riscontrato che riguarda questioni delicatissime e di arduo “giudizio”, viene da “spezzare una lancia” in favore della nostra “piccola e mal considerata” Italia.

In un certo qual modo, e senza abusare di fantasia, si possono paragone le problematiche tra diverse “etnie” appena accennate, alla questione tutta italiana delle minoranze linguistiche, soprattutto nelle regioni di confine e in particola nell’Alto Adige Sud Tirolo, dove il problema si è riscontrato con maggior enfasi e pericolosità.

Pubblicità Pubblicità



La tanto infamata “prima Repubblica Italiana“, anche difronte ad un terrorismo non poi di così poco conto, e con rivendicazioni che arrivavano al secessionismo o ad un annessione all’Austria, non ha mai risposto con armi o violenze, ma anzi ha trovato per via legislativa ed economica la soluzione in una “autonomia” che concedesse autogestione dignità e benessere alle minoranze in questione.

Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è uno dei territori (quello della Provincia autonoma di Bolzano, con la provincia di Trento a traino) meglio gestiti e più ricchi d’Europa, se non del mondo.

Volevo condividere, oggi in tempi di guerra, solo questa semplice riflessione che rivaluta noi “calimeri“ abitanti dell’Italietta e spesso snobbati e ridicolizzati perché le guerre non sappiamo farle e spesso le perdiamo, poiché probabilmente siamo più bravi a fare la pace e a gestire le cose a modo nostro. E scusate per il disturbo.

Maurizio Viola

(Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it – La vostra opinione conta, sempre….)