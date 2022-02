Da domenica in Trentino la distribuzione del nuovo vaccino Novavax

Il nuovo vaccino Novavax sta arrivando anche in Trentino. A confermarlo è l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana che annuncia l’arrivo di 91 scatole circa, ciascuna contenente un centinaio di dosi.

La fornitura rientra nello stock destinato al resto del Paese, pari a circa un milione di dosi che saranno distribuite a partire da domenica 27 febbraio.

Altre forniture per circa 2 milioni di dosi – informano fonti governative – sono previste nel mese di marzo.

L’assessore si è anche confrontata con la direzione dell’Azienda sanitaria che darà la possibilità di ricevere il vaccino a chi lo richiede. Le sedute vaccinali come sempre saranno organizzate attraverso il sistema delle prenotazioni tramite CUP.

L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha approvato il vaccino lo scorso 22 dicembre, due giorni dopo il via libera dell’Ema, Agenzia europea per i medicinali. Novavax non è invece ancora stato approvato negli Stati Uniti.

A differenza dei quattro vaccini approvati finora, Novavax usa una tecnologia tradizionale, ben sperimentata fin dagli anni 80. Per questo ci si aspetta che convinca una parte di No Vax spaventati dai metodi nuovi.

Mentre l’Rna di Pfizer e Moderna e il vettore virale di AstraZeneca e Johnson&Johnson non erano mai stati sfruttati per dei vaccini su così larga scala, Novavax usa la tecnologia delle proteine ricombinanti.

Nella fiala si trova direttamente la proteina spike del coronavirus, prodotta in stabilimento, con l’aggiunta di una sostanza adiuvante (in questo caso la saponina, un estratto dell’albero Quillaja saponaria che cresce in Centramerica) per stimolare meglio il sistema immunitario.

Le proteine vengono ottenute partendo da cellule di una falena, la Spodoptera frugiperda. Il loro Dna viene ingegnerizzato in modo che produca la spike del coronavirus. La proteina viene poi raccolta, purificata e confezionata nelle fiale. La tecnica è quella usata ad esempio per l’antinfluenzale. Gli effetti collaterali osservati durante le sperimentazioni sono il dolore al braccio e in alcuni casi un po’ di febbre e stanchezza.

Le fiale possono essere conservate in un normale frigorifero, tra 2 e 8 gradi. Non hanno bisogno della catena del freddo (meno 20 gradi) dei vaccini a Rna di Pfizer e Moderna.

Novavax (il cui nome commerciale è Nuvaxovid) è stato per ora approvato solo per il ciclo primario: prima e seconda dose, da fare a tre settimane di distanza. Non può essere usato per la terza dose: si attende un’autorizzazione ad hoc.

E’ riservato a chi ha almeno 18 anni. La sua efficacia, calcolata durante le sperimentazioni, è del 90% nel prevenire la malattia sintomatica, leggermente più bassa rispetto ai vaccini a Rna (che arrivavano al 95%).