L’ombra cinese sull’invasione russa in Ucraina: ecco tutto quello che non vi dicono

Egregio Direttore,

credo, e a ragione, che il politico, specie italiano, sia un curioso essere. Ragionevolmente ignorante, molto poco lungimirante, per nulla economico, vanesio e soprattutto assolutamente digiuno dello studio della storia, quella che gli eruditi latini definivano non a torto magistra vitae.

A nessuno dei politici occidentali è mai venuto in mente (e nemmeno ha studiato nulla in proposito ….. ) che la questione ucraina sia null’ altro che un regolamento di conti interno a quella che oggi si può definire la galassia ex sovietica, che le ruggini tra i popoli ucraini (ed in minima parte dei bielorussi ) e quelli della Russia propriamente detta sono sempre esistite: ruggini messe dapprima pesantemente sotto lo stivale degli Zar, poi sotto quelli spietati dei bolscevichi che non hanno perdonato le Armate Bianche del Don, per arrivare alle purghe staliniane contro i collaborazionisti ucraini dei nazisti, purghe poi estesesi di riflesso a quasi tutta la popolazione.

Di qui il risentimento degli ucraini verso i “cugini” russi, sopito nella cortina di ferro negli anni dell’ URSS da Kruscev a quella di Gorbaciov e oggi motore dell’ illusione di poter dar vita ad uno stato autonomo legato all’ Occidente, con il quale nulla ha a che spartire, se non il bisogno di protezione, visti i trascorsi.

Cio’ precisato, è assolutamente lineare la conseguenza che la Russia oggi non abbia alcuna intenzione di avere a qualche centinaio di chilometri da Mosca uno stato filoccidentale, magari con i missili Nato ivi dislocati.

E non ci saranno santi o sanzioni: andrà a finire che l’ Ucraina rientrerà a forza e velocemente nel recinto della Madre Russia, perchè quella è da sempre la sua naturale collocazione. La decisione è già stata presa non solo a Mosca ma soprattutto a Pechino.

La gita di Putin sul finire delle Olimpiadi non è certo stata sportiva: le due potenze hanno ridisegnato le rispettive sfere di influenza, anzi di recupero: Mosca sull’ Ucraina, Pechino su Taiwan e non basterà certo lo sdegno velleitario dell’ Occidente, Italia compresa, a cambiare le cose attuali e, purtoppo, quelle future ad Est.

Qualche anima candida si chiede qual è il ruolo dell’ Occidente. La risposta è scontata: chiacchere e poco altro.

Per avere peso internazionale bisogna avere meriti e credibilità. Che credibilità può avere un Occidente che ha tollerato le più turpi ingiustizie ai danni di innumerevoli popoli, che ha chiuso non un occhio ma tutti e due, ed anche le orecchie, sull’ invasione cinese del Tibet e del genocidio ivi perpetrato, sulla tragedia degli Armeni, sullo sterminio dei Curdi? Che credibilità possono oggi avere gli USA dopo la vergognosa fuga dall’Afghanistan, o la Francia dopo i saccheggi economici in Africa, o la Germania del monopolio autocratico in Europa, o della stessa Europa che non ha osato prendere nessun provvedimento contro la Cina responsabile della pandemia?

Ci saranno le sanzioni, dicono, verranno chiusi i canali interbancari. Può essere.

Ma ci sono cose che non vi dicono. Intanto la Russia, dopo la recente gita a Pechino di Putin, potrà usufruire dell’ equivalente cinese dello swift ed aggirare i blocchi bancari occidentali. Poi ha già concordato di vendere alla Cina il gas, il petrolio e il grano che gli occidentali non avranno, perchè eliminato dalle sanzioni. E che ne sarà delle banche italiane esposte verso i Russi, che domani saranno i Cinesi? Certo i russi non mangeranno più la pizza, ma si rifaranno abbondantemente con gli involtini primavera: sempre stomaco pieno è, mentre in Occidente ci saranno meno obesi e qualche candela e maglioni pesanti in più …

Sarebbe stato, non intelligente, ma almeno non ignorante, spingere l’ orso russo a braccetto del dragone cinese, che in questo momento è l’ unica realtà politica con tutti gli assi in mano e dalla quale è legittimo e sensato temere. Perchè costoro, comunisti di facciata ma padroni di fatto, a furia di fotografare negli anni 80 le cose altrui per copiarle, hanno capito che l’ Occidente va divorato dall’ interno, dopo avergli svuotato le tasche, spento i cervelli, fiaccato il corpo con malattie strategicamente sparse – Sars, Mers, Covid-, lasciandogli solo l’ illusione di essere democraticamente liberi. Di chiacchierare.

Avv. M.Stefano Sforzellini

