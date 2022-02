Blitz di polizia e guardia di finanza alla Portela: un arresto, due espulsioni e due avvisi orali

Nella pomeriggio di ieri, nell’ambito di alcune attività anticrimine interforze, disposte dal questore di Trento, la Squadra Mobile, il Nucleo sicurezza urbana della Polizia locale di Trento e la Guardia di Finanza hanno circondato l’area delimitata da via Torre Vanga, all’altezza di via pozzo, piazza Leonardo da Vinci via Tommaso GARR, via Prepositura fino ad arrivare in piazza Santa Maria Maggiore e piazza della Portela.

Nell’occasione sono stati controllate circa 20 persone, per la maggior aprte soggetti stranieri. Tra quest’ultimi, tre sono irregolari sul territorio nazionale e quindi espulsi mediante provvedimento del Questore di Trento.

Agli altri due, controllati in piazza della Portela, il Questore di Trento ha comminato la misura di prevenzione dell’avviso orale, perché ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, alla luce delle numerose denunce per spaccio di droga.

Inoltre, sempre nel pomeriggio di ieri, è stato arrestato un giovane cittadino tunisino di 23 anni, perché colto a vendere cocaina ad un italiano cinquantenne di Trento.

Il pusher, monitorato a vista da una pattuglia degli “Orsi” della Squadra Mobile, confusa tra le decine di passanti, per lo più giovanissimi, che hanno affollato il centro storico di Trento in occasione del giovedì grasso, si è avvicinato, in piazza Santa Maria Maggiore, all’acquirente italiano e gli ha consegnato una dose di cocaina, prelavata dalla bocca, ricevendo in cambio 50 euro.

Terminata la vendita, i due si sono allontanati. L’uno, lo spacciatore, verso via Tommaso Gar, l’altro, l’acquirente, verso via Pozzo direzione ponte San Lorenzo.

Ma i due soggetti non hanno fatto in tempo a raggiungere le loro mete, perchè sono stati fermati a poca distanza da Santa Maria Maggiore dalle pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale e della Guardia di Finanza.

Alla vista degli agenti, il pusher ha tentato di ingoiare gli ovuli contenenti la droga, mettendo a repentaglio anche la sua vita. Soltanto grazie ad una manovra repentina degli investigatori intervenuti, lo spacciatore non è riuscito a deglutire, ingoiando così le dosi, che avrebbero potuto essergli fatali.

Una volta espulse dalla bocca, le 12 dosi di cocaina sono state sequestrate. Allo stesso modo, sono stati sequestrati al pusher 150 euro, frutto di precedenti vendite di droga.

Le indagini immediate svolte dai nuclei investigativi interforze, hanno permesso di accertare che non fosse la prima volta che il giovane si trovasse a vendere la droga al cliente italiano.

Piuttosto fosse la decima volta, con incontri preventivamente stabiliti per telefono ed incontri avvenuti in piazza Santa Maria oppure piazza della Portela.