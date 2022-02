Nuova clamorosa provocazione di Monica Cadau: «Sindaco sei un buffone» – IL VIDEO

Nuova clamorosa provocazione da parte della titolare del bar Nuraghe Monica Cadau che in barba alle limitazioni e alle norme anticontagio ieri sera ha organizzato una festa presso il suo eserzizio pubblico con la presenza di circa una cinquantina di persone.

Ma non è finita, in uno dei suoi tanti proloqui la signora verso la fine del Video ha sbeffeggiato più volte il Sindaco Enrico Galvan chiamandolo «Sindaco sei un Buffone». (clicca qui per vedere il video integrale) La colpa del sindaco di Borgo è stata quella di essere intervenuto due giorni fa criticando il comportamento di Monica Cadau e invitandola a seguire le regole come stanno facendo da anni gli esercenti del paese.

Ci sono anche delle pesanti provocazione nei confronti delle forze dell’ordine che la signora poteva risparmiarsi, ma è ovvio che ormai siamo alla follia e anarchia più totale dove ormai la signora con voglie di protagonismo e probabilmente condizionata crede di poter fare quello che vuole. In Trentino non era mai successa una cosa del genere.

Pubblicità Pubblicità

Dopo la diffusione del video sul suo profilo facebook sono però cominciate ad arrivare decine di proteste da parte dei cittadini di Borgo Valsugana e degli esercenti che si sentono presi in giro.

Per l’occasione è stato anche coniato l’hastag #cadaunonmirappresenti.

Quanto successo ieri sera è solo la coda dei clamorosi fatti successi alcune sere fa dove la proprietaria aveva cacciato, oltraggiato e umiliato i Carabinieri che erano arrivati per un controllo. (clicca qui per vedere il video)

Pubblicità Pubblicità



Il paese di Borgo è una polveriera pronta a scoppiare e sono in molti a chiedersi quanto durerà ancora queso clamoroso sfregio delle regole e come il bar Nuraghe possa rimanere ancora aperto.

In contrapposizione alla festa al bar nuraghe ieri sera in un altro bar di Borgo è stata organizzata un’altra festicciola dove tutti i presenti e i titolari hanno rispettato le norme anticontagio.

La cosa è stata apprezzata da molti che però si sono chiesti se a Borgo vale la regole dei due pesi e due misure.

Monica Cadau per quanto successo è stata per ora denunciata d’ufficio per resistenza passiva ai controlli, che ricordiamo le forze dell’ordine possono eseguire in qualsiasi momento e anche armati, se la necessità è quella di salvaguardare la salute e la sicurezza pubblica. Il reato prevede dai 6 mesi ai 5 anni di reclusione.

Oltre a questo la donna sarà denunciata anche per non aver messo la mascherina mentre lavorava.

In questo caso potrebbe essere anche applicata l’aggravante per aver istigato altri a non utilizzare la mascherina attraverso l’organizzazione di party «no mask» con tanto di locandina. (clicca qui per vedere il video integrale)