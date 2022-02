L’avanzata della digitalizzazione: l’importanza della firma elettronica COVID, DAD, smart working: tre parole che stanno segnando un’epoca e influenzeranno il futuro.

La pandemia e la digitalizzazione forzata di molti processi che ne è scaturita hanno davvero condizionato il nostro modo di vivere. Il lavoro da remoto e la “dematerializzazione” di molti processi aziendali stanno assumendo un’importanza sempre maggiore e il processo aumenterà ancora in futuro.

Tanto che Report Linker stima il passaggio del valore di mercato della digitalizzazione dai 3 miliardi di dollari del 2020 ai 14 miliardi del 2026. In questo contesto anche la firma elettronica sta assumendo sempre più importanza a livello globale.

Firma elettronica sì, firma elettronica no – E in Italia ? Nel Belpaese veniamo da una situazione in cui, nel passato, la digitalizzazione non è sempre stata vista come un’opportunità di crescita, almeno da alcuni. Così, a fianco di aziende che si sono adeguate ai tempi mutati ne troviamo altre in grave difficoltà, proprio per la mancata percezione delle opportunità in arrivo.

In ogni caso, nonostante realtà diverse, animate da questa differente percezione dell’importanza della digitalizzazione, il 74 % delle aziende dichiara di impiegare la firma elettronica. Il dato emerge da una ricerca condotta da IDC, per conto di Aruba, nel 2021. Lo studio porta alla luce una situazione di costante penetrazione della firma elettronica, dovuta proprio alla molteplicità di situazioni in cui il ricorso a questa tecnologia si dimostra di grande utilità.

Il 17 % delle aziende intervistate ha dichiarato di utilizzare la firma elettronica almeno una volta al giorno, mentre il 22 % sostiene di ricorrere al servizio almeno una volta alla settimana. Percentuali che salgono al 34 % se prendiamo in considerazione anche le aziende che la impiegano almeno una volta al mese.

Cos’è la firma elettronica – Le aziende, ma anche i professionisti, traggono vantaggio dall’impiego di questo strumento perché con la firma elettronica, nel momento in cui spostano online la burocrazia, aumentano di conseguenza la produttività. L’altro vantaggio collaterale è che la dematerializzazione dei documenti consente di limitare l’uso della carta negli uffici, con un ritorno economico per l’azienda e un minore impatto ambientale che va a vantaggio dell’intera comunità.

La firma elettronica è normata dal Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS (acronimo di electronic IDentification Authentication and Signature) sull’identità digitale che ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Emanato il 23 luglio 2014, il Regolamento è pienamente operativo dal 1 luglio del 2016.

Questo tipo di servizio si avvale della combinazione fra nome utente e password. Si utilizza per l’accesso a forum, caselle di posta elettronica, social media oppure per apporre le firme all’interno delle informative sulla privacy, nei documenti interni e negli atti privati.

Un modo semplice e veloce per firmare, rivolgendosi ai servizi come docusign , per esempio.

Con l’autenticazione OTP, inoltre, si possono anche firmare preventivi, pre-contratti e contratti. Giova sicuramente ricordare che OTP è l’acronimo del termine inglese “One Time Password” ossia “password valida una volta sola”. Infatti la password generata con questo sistema ha una durata limitata nel tempo che di solito è sull’ordine di pochi minuti, ma procediamo per gradi.

Il sistema funziona con la generazione di un codice, formato da quattro o più cifre, che sarà utilizzabile esclusivamente per la singola sessione per cui è stato generato. È possibile ricevere la password tramite un indirizzo mail, un messaggio vocale o con un semplice SMS. La combinazione di cifre andrà inserita nell’apposita casella per l’apposizione della firma.

Se sono presenti più caselle si potrà utilizzare lo stesso codice in tutte, l’importante è utilizzarlo entro il tempo massimo consentito. In caso contrario, questo scadrà e sarà necessario richiederne uno nuovo, ripartendo dall’inizio con la procedura di firma.

La sicurezza della procedura viene garantita dall’impiego del sistema 2FA o Two-Factor Authentication che tradotto significa “Sistema di autenticazione a due fattori”. Una modalità che, ormai, viene utilizzata da gran parte dei providers e servizi di firma per stabilire l’identità dell’utente.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: il primo fattore è rappresentato dalla password che serve per accedere alla procedura di firma via mail o al proprio account. Una volta inserita la password sarà necessario digitare il secondo fattore, ossia il codice numerico ricevuto via SMS, token o applicazione dedicata.

E i documenti in formato PDF? Spesso questo genere di documenti viene stampato, firmato, scannerizzato e ritrasmesso. Una procedura piuttosto lunga e laboriosa e che non sempre garantisce la legalità del documento. L’utilizzo della firma elettronica, anche in questo caso, ci viene in aiuto con l’utilizzo del sistema OTP. Il codice viene inviato al numero di telefono predefinito, dal quale l’utente conferma la sua identità e l’intenzione di procedere.

In un secondo momento viene apposto un certificato elettronico che ne attesta la veridicità al documento stesso. La procedura è sicura perché società come Yousign, in qualità di Terze parti fidate, sono regolarmente sottoposte ai controlli delle società di audit esterne che nomina la Commissione Europea.

Perchè utilizzare la firma elettronica – Come avrete capito, ci sono molti motivi per utilizzare la firma elettronica. Oltre alla sicurezza è semplice da usare: i contratti possono essere firmati da remoto e da qualunque luogo. È sufficiente disporre di un tablet, un computer o uno smartphone.

Non basta: è veloce, perché permette di bypassare tutta la procedura “stampo, firmo, scannerizzo e ritrasmetto” che richiede molto più tempo. Mentre la procedura per l’apposizione della firma elettronica richiede pochi minuti e poi lascia liberi di dedicarsi ad altre attività. Anche l’aspetto economico ha una sua rilevanza: le stampanti, le risme di carta, i toner per l’inchiostro, le buste e i francobolli hanno un costo. Queste voci di spesa vengono azzerate, con un rilevante risparmio di denaro.

Infine, abbiamo già menzionato precedentemente quanto la firma elettronica abbia anche un impatto benefico sul rispetto dell’ambiente, dato che porta alla dematerializzazione dei documenti. La carta per produrli, dunque, non è più necessaria e il mancato utilizzo d’inchiostro incide anch’esso positivamente sul bilancio ambientale.

Una serie di motivazioni tutte valide e ampiamente soddisfacenti che non possono che portare ad apprezzare l’utilità della firma elettronica.