In corso l’attacco della Russia in Ucraina. Si contano oltre 100 morti

È in corso da stanotte alle ore 4.00 italiane l’invasione russa in Ucraina. Vengono segnalate forti esplosioni in diverse città, tra cui Kiev (dove i civili sono in fuga), Kramatorsk, Kharkiv, Mariupol, Odessa e Leopoli.

Le truppe russe sono ormai a poche decine di chilometri dalla capitale. Zelensky chiama i cittadini alle armi e rompe le relazioni diplomatiche con Mosca.

Fonti citate da diversi media: “Morti 40 soldati ucraini, 50 militari russi e decine di civili“. Il Cremlino afferma di stare colpendo “asset militari e basi aeree” con armi di alta precisione per “smilitarizzare e denazificare l’Ucraina“.

Le prime conseguenze economiche della guerra vedono il crollo le Borse e il boom dei prezzi di petrolio, gas e materie prime. La Nato conferma che non ci sarà il dispiegamento delle truppe in Ucraina, “ma rafforzeremo la nostra presenza a Est nei territori alleati”.

L’ordine di attacco di Putin è giunto nella notte. Il presidente, in un messaggio televisivo, ha spiegato di aver autorizzato “un’operazione speciale” in Ucraina per “smilitarizzare il Paese” e “proteggere il Donbass“. Se “qualcuno interferisce“, ha avvisato, “ci saranno conseguenze mai viste“. Secondo il Guardian, “il messaggio tv è stato probabilmente registrato, forse lunedì”.

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi: “Con Putin ora dialogo impossibile, metta fine allo spargimento di sangue e ritiri le forze militari. Faremo di tutto per garantire sicurezza dell’Ucraina. In sede Ue sanzioni durissime”. L’Ue: “Adotteremo il più duro pacchetto di misure mai disposte per sopprimere crescista russa”. Il cancelliere tedesco Scholz: “Attacco che non può essere giustificato da nulla”.Il premier britannico Johnson: “L’Occidente non resterà in disparte”. Il presidente francese Macron: “Ferma condanna”.

In totale la Russia può contare su 900 mila effettivi, due milioni di riservisti e mezzo milione di militari impiegati in altre forze. L’Ucraina ha invece un esercito di terra di 145 mila effettivi, più 45 mila nell’aeronautica e altri 11 mila nella marina. I riservisti sono 900 mila, ai quali si aggiungono altri 100 mila impiegati in altre forze. Il divario è ancora più largo in termini di armamenti.

Mosca ha 16 mila veicoli corazzati da combattimento, carri armati inclusi, contro i 3.300 dell’Ucraina. Le dotazioni di artiglieria mostrano una sproporzione analoga, mentre l’aeronautica ucraina è un decimo di quella russa.

Dopo l’annessione russa della Crimea, l’Ucraina ha ricevuto armi per 2,5 miliardi di dollari dagli Stati Uniti e istruttori americani hanno formato i militari ucraini per l’utilizzo del materiale bellico fornito da Washington: armamenti leggeri, navi da pattugliamento e missili anticarro Javelin.

Nella cartina l’entrata delle truppe russe da nord, sud ed est.