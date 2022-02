Cinquantenario del secondo Statuto di Autonomia: ecco le iniziative

Un elaborato programma di ricerca e di studio per inquadrare la seconda Autonomia, le sue dinamiche, le sue criticità, le sue prospettive di sviluppo, allargato a livello nazionale ed europeo, con tappe a Roma, Vienna, Bruxelles.

Sono le iniziative in programma per tutto il 2022 dedicate ai cinquant’anni del secondo Statuto di Autonomia, promosse dall’omonimo Comitato. Oggi a San Michele all’Adige, presso l’Auditorium della Fondazione Edmund Mach, si è tenuta la presentazione con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, il presidente del Comitato per il Cinquantenario Giuseppe Ferrandi e la sovrintendente Viviana Sbardella.

Presenti anche il direttore generale di FEM Mario Del Grosso Destreri e il capo Ufficio stampa del Consiglio provinciale Luca Zanin, a moderare il capo ufficio stampa della Provincia Giampaolo Pedrotti.

“Autonomia è storia. Autonomia è tradizione. Autonomia è consapevolezza di cosa significhi essere autonomi. Un sentimento, questo che affonda le radici nei secoli scorsi, perché il nostro territorio aveva ben presenti i fondamenti dell’Autonomia secoli prima del 1946 e il nostro compito, come amministratori, è proprio coltivare questa consapevolezza con particolare riguardo alle giovani generazioni”. E’ stato con queste parole che il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha aperto la presentazione delle iniziative dedicate ai 50 anni del Secondo Statuto, una presentazione voluta proprio nella sede della Fondazione Mach, (clicca qui per vedere la sua intervista) “perché San Michele ha una storia peculiare, strettamente connessa con il percorso dell’Autonomia del Trentino, oltre ad avere una collocazione geografica precisa, centrale rispetto alla Regione Trentino Alto Adige, e ad essere luogo di formazione per centinaia di studenti”, sono state le conclusioni del presidente Fugatti. E a proposito di ragazzi, in sala c’erano le classi quarta dell’istruzione tecnica e terza dell’istruzione e formazione professionale, che stanno seguendo un percorso dedicato proprio ai temi dell’Autonomia e del Secondo Statuto.

Il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, nel ripercorrere le tante iniziative di matrice consiliare, portate avanti grazie anche al supporto dell’Assessorato provinciale all’Istruzione e di Iprase, ha spiegato come si sia “cercato di valorizzare il percorso di costruzione dello Statuto di Autonomia, per approfondirne la conoscenza in particolare fra gli studenti; preservare la nostra Autonomia significa conoscerla”. Kaswalder ha quindi concluso con un appello, quello di “lavorare per arrivare alla realizzazione di un Terzo Statuto di Autonomia“. (clicca qui per vedere la sua intervista)

Quindi il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher ha evidenziato l’orgoglio di essere presenti e partecipi a questa iniziativa che si propone di “far conoscere ai giovani la nostra speciale Autonomia, far loro capire che non è una tematica astratta ma è invece essenziale per il nostro territorio“.

“E’ un onore per la FEM ospitare questo evento che celebra i 50 anni del secondo Statuto di Autonomia” ha evidenziato nel saluto di apertura il direttore generale Mario Del Grosso Destreri, spiegando che dal 1874 questo ente ha mantenuto saldo il timone della sua missione a supporto del territorio per essere motore di innovazione e per svolgere il ruolo di attivo protagonista dei profondi mutamenti avvenuti.

“Di autonomia in costruzione” ha poi parlato la sovrintendente Sbardella, ragionando appunto di un percorso di continua costruzione dell’Autonomia che, non è un privilegio ma va “presentata e spiegata ai nostri giovani, i quali devono avere ben presente le proprio radici e storia per guardare avanti”.

Il capo Ufficio stampa del Consiglio provinciale Luca Zanin ha ripercorso le iniziative, dagli incontri fra il Consiglio e le scuole con oltre 3.000 ragazzi contattati, i laboratori con tre istituti superiori “Ci pensiamo noi”, ma anche la digitalizzazione di tutti i dibattiti consiliari e di tutti i ddl dal 1972 ad oggi, nonché la mostra fotografica che sarà ospitata a Palazzo Trentini e un numero speciale estivo di “Consiglio Provinciale Cronache”.

Infine il presidente del Comitato Giuseppe Ferrandi, nell’illustrare il programma complessivo che coinvolge nel corso dell’anno oltre 150 relatori, ha spiegato come l’Autonomia non debba essere solo “difensiva ma in grado di rinnovarsi”. (clicca qui per vedere la sua intervista)

Lo Statuto d’Autonomia è la carta costituente della Regione: esso contiene le indicazioni in merito agli organi della Regione, delle due Province e soprattutto alle competenze, si tratta della base dell’intera architettura dell’Autonomia. Quello oggi applicato è il Secondo Statuto – il primo è del 1948 – che fu approvato in via definitiva dal Parlamento italiano nel 1972.

Il Secondo Statuto, che trasferì buona parte delle competenze alle Province di Trento e di Bolzano, ha trovato piena applicazione nel 2001, con la riforma la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, contenuta nella legge costituzionale 3 dell’ottobre 2001.

Per promuovere un ampio dibattito dentro e fuori le istituzioni è stato istituito lo scorso anno un Comitato presieduto da Giuseppe Ferrandi, direttore generale della Fondazione museo storico del Trentino. Tanti gli appuntamenti organizzati nell’arco del 2022 congiuntamente da Provincia, Consiglio provinciale e Fondazione, nonché Università degli Studi di Trento ed Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e altri soggetti istituzionali.

Clicca qui per vedere le prime cinque puntata della ricostruzione storica della storia dell’autonomia del Trentino Alto Adige

Qui di seguito il dettaglio delle iniziative:

CONVEGNI

3-4 marzo, Trento – ore 14.30, Regione e Aula Kessler

La rifondazione dell’autonomia. Il Secondo Statuto della regione Trentino Alto Adige nella storia del regionalismo italiano

FMsT – Università degli Studi di Trento – Comitato del Cinquantenario

Patrocinio del Consiglio Regionale

17-19 marzo, Trento – ore 9.30, Palazzo Giurisprudenza.

Autonomie speciali e regionalismo italiano

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento

23 marzo – ore 17.00-19.00

II Webinar (il primo si è tenuto il 21 febbraio)

Integrazione europea. Le politiche transfrontaliere di tre territori – formazione e lavoro

7-8 aprile e 12-13 aprile, Trento Gallerie Piedicastello – inizio ore 14.00

La “questione trentina”. Storia e rappresentazioni di un territorio

promosso da FMsT

26 aprile – Vienna

Convegno, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Vienna

27 aprile – 17.00 – 19.00

III Webinar

Integrazione europea. Le politiche transfrontaliere di tre territori – turismo

maggio – Roma

Evento con Fondazione Ugo Spirito – Comitato Cinquantenario

13 giugno, Castello del Buonconsiglio ore 10-17

Conferenza finale: Integrazione europea. Le politiche transfrontaliere di tre territori

Partner: Euregio, FMsT, Eurac Research, Università di Innsbruck, UniTn, Comitato del Cinquantenario

giugno – Bruxelles

Consegna documento policy recommendation ai tre presidenti dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

SEMINARI

Organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento da marzo a giugno 2022

PERCORSI ESPOSITIVI

Cinquant’anni di storia della Provincia, mostra fisica e virtuale

Racconto della storia della Provincia autonoma di Trento

Esposizione permanente 1914 – 1972, percorso del Museo storico del Trentino

Un allestimento in cui gli oggetti, le foto, i filmati, i testimoni dell’epoca ci parlano degli anni che vanno dalla prima guerra mondiale all’odierna Autonomia

PROGETTI EDITORIALI

L’attività di produzione editoriale è suddivisa in due macroambiti: quello che riguarda la cultura dell’autonomia e quello che approfondisce gli aspetti istituzionali dell’autonomia.

Il Lessico dell’Autonomia, a cura di Guella e Bertò. Dizionario esteso e commentato, contenente le voci più significative, uscirà a settembre.

Le politiche provinciali e gli aspetti istituzionali dell’Autonomia. 12 volumi dal taglio divulgativo sulla storia degli ultimi cinquant’anni di autogoverno provinciale sotto la direzione editoriale di Mauro Marcantoni.

Antologia: volume sui grandi testi dell’autonomismo trentino, uscirà fra il 2022 e il 2023.

Tre sguardi una storia. Volume sulla storia condivisa del Trentino-Alto Adige, a cura di Marcantoni-Posta-Mezzalira, introduzione di Hans Heiss

Il Pacchetto: dalla Commissione dei 19 alla seconda autonomia. Riedizione con nota storica di contestualizzazione del volume

ATTIVITÀ FORMATIVA

Ambito scolastico

2019-2021 – Storia, autonomia, cittadinanza

Russel di Cles, Don Milani di Rovereto, Marie Curie di Pergine, FEM di S.Michele all’Adige, Rosmini di Trento, Sophie Scholl di Trento, Don Guetti di Tione). Temi: idroelettrico, agricoltura di montagna, storia dell’Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana, le Carte di regola.

Promosso da Fondazione Museo storico del Trentino e IPRASE

anno scolastico 2021-2022 – Educazione alla cittadinanza

Pacchetto di ore di formazione per le scuole con approfondimenti legati al tema dell’autonomia

Promosso da Fondazione Museo storico del Trentino

anno scolastico 2021-2022 – Corso di formazione per docenti

Su temi inerenti l’autonomia e il regionalismo in Italia

Promosso da Fondazione Museo storico del Trentino e IPRASE

anno scolastico 2021-2022 – Visite guidate ai luoghi dell’Autonomia e modulo formativo sul tema dei 50 anni dello Statuto

Offerta educativo-formativa per le scuole provinciali (di ogni ordine e grado), con visite a Palazzo Trentini, Sala Depero, Palazzo della Regione, con la presenza di un rappresentante istituzionale

Promosso dal Consiglio provinciale

Bando cultura

Bando per under 35 per sviluppare la riflessione sul tema dell’autonomia, utilizzando i linguaggi del teatro, della musica e delle performance artistiche in generale, anche attraverso linguaggi multimediali.

Promosso dal Servizio attività culturali

EVENTI DI CHIUSURA

5 settembre – Giornata dell’Autonomia

Settembre/Ottobre 2022 – Calendario di iniziative celebrative e momenti di scambio