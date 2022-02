Autismo: prosegue la collaborazione fra la provincia di Trento e Casa Sebastiano

Un incontro per confermare la volontà di proseguire la collaborazione in essere e di lavorare assieme per individuare soluzioni specifiche per garantire qualità del servizio e di vita agli utenti di Casa Sebastiano e alle loro famiglie.

L’assessore provinciale alla Salute Stefania Segnana, insieme al dirigente dell’Umse Disabilità ed integrazione socio – sanitaria Roberto Pallanch e alla direttrice dell’Ufficio per l’accreditamento e l’integrazione socio-sanitaria Monica Susat, ha incontrato i vertici di Autismo trentino – Società cooperativa sociale socio sanitaria.

Il neo eletto presidente Maurizio Gianordoli è subentrato al Cavalier Giovanni Coletti che durante questo mandato lo affiancherà in qualità di vice. Entrambi, accompagnati anche dal consigliere Gabriele Zanotti, hanno rappresentato all’assessore Segnana la visione complessiva su Casa Sebastiano, ribadendo il ruolo chiave che la struttura riveste anche fuori provincia nell’accogliere persone con autismo.

Pubblicità Pubblicità

La provincia, prima con la giunta Rossi e poi con quella Fugatti, garantisce la continuità della struttura che è una vera eccellenza in tutta Europa.

Casa Sebastiano è un centro all’avanguardia che guida le persone con Disturbi dello Spettro Autistico in un percorso di riabilitazione tramite una serie di attività volte a sviluppare la propria autonomia.

Il tutto con l’ausilio di operatori, volontari e specialisti che rispondono ad un Comitato Scientifico che vanta tra i membri ben nove tra i maggiori esperti in materia a livello nazionale.

Pubblicità Pubblicità



Questa struttura che è il top nel suo genere nasce dall’idea di un gruppo di genitori che nel 2017 hanno creato la Fondazione Trentina per l’Autismo. Così nell’aprile del 2017 è sorta Casa Sebastiano che prende il nome da un bambino autistico di 11 anni scomparso tragicamente in un torrente della Val di Sole.

Casa Sebastiano si estende su circa 4000 metri quadrati e ha anche conseguito la certificazione “ARCA Platinum”, che premia la sostenibilità grazie alle costruzioni in legno. Come detto in precedenza si tratta di un centro di altissimo livello che vanta anche una Stanza Multisensoriale Interattiva unica nel suo genere, in più ci sono laboratori di falegnameria, cucina, pittura, fattoria con animali e pet terapy, giardinaggio e tante altre attività che aiutano i ragazzi autistici nel percorso di crescita.

Casa Sebastiano è quindi un’eccellenza tutta italiana, ma sopratutto del Trentino, che deve essere valorizzata sia dalle istituzioni che dalle organizzazioni per far sì che diventi un punto di riferimento mondiale per la ricerca e la cura dei Disturbi dello Spettro Autistico.

Caratteristica unica è che la struttura è stata costruita dall’unione fra le istituzioni e i privati che hanno creato qualcosa che si distingue per l’eccellenza e per la funzionalità. Sono questi gli obiettivi che la politica dovrebbe porsi e questi i risultati che dovrebbe ottenere, concentrando in modo saggio gli sforzi economici.

Purtroppo gli esempi come quello di Casa Sebastiano sono l’eccezione che conferma la regola, ma il personale auspicio di tutti è che presto, invece, diventino di fatto la regola nel nostro paese.