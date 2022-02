Ritorna il Carnevale Clesiano con festa in maschera, maccheronata, spettacoli e musica

Dopo due anni di assenza, ritorna il tanto amato Carnevale Clesiano, e finalmente si potrà di nuovo festeggiare in allegria! Per questo la Pro Loco di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles ed il Consorzio Cles Iniziative, ha organizzato per domenica 27 febbraio prossimo una “Festa in maschera” per grandi e piccini!

In Corso Dante ad attendere adulti e bambini una speciale ‘Maccheronata al pomodoro’ da gustare tutti insieme alle 12,30. Seguirà alle ore 14,00 lo speciale spettacolo di animazione ‘W le Mascherine’ e le simpatiche mascotte di Monika D’Avenaz, dedicato ai più piccoli. Per i più grandi seguirà DJ Spina e la sua musica live.

Ma non è tutto: la Pro Loco ha organizzato un concorso letterario intitolato “Te conosci, masc’erina” (Ti conosco mascherina): racconti, poesie, – anche in dialetto – dedicate al carnevale, da consegnare entro il 1° marzo prossimo.

Infine, per chi è in cerca di spunti per creare esclusive maschere carnevalesche, in Biblioteca a Cles potrà trovare tanti libri dove trarre ispirazione!

Per prenotare la maccheronata e info: Pro Loco Cles 0463/421376 – Pro Loco Cles

