Potranno strapparci i figli ancora più facilmente? Cresce il terrore tra le famiglie con la legge delega 206/21

Nel nostro sistema giuridico la possibilità di allontanare un minorenne da uno o da entrambi i genitori è prevista anzitutto dal codice civile per i casi in cui il genitore viola o trascura i doveri genitoriali o abusa dei relativi poteri “con grave pregiudizio del figlio” (art. 330), o anche nel caso di sua condotta “co- munque pregiudizievole” al figlio stesso (art.333).

In entrambi i casi non è sancito un obbligo per il Giudice di allontanare il minorenne che rimane libero di decidere in base al suo prudente apprezzamento. Nei provvedimenti è ricorrente ritrovare in motivazione il richiamo al rischio rispetto al caso concreto a cui rimarrebbe esposto il minore se permanesse la sua convivenza in famiglia.

Quindi un giudizio prognostico non indirizzato se non in termini generici ed astratti dalle norme. Questo comporta una eccessiva soggettività interpretativa, frammentarietà delle decisioni e soprattutto l’assurdità di vedere applicati provvedimenti diversi a situazioni praticamente uguali. D’altronde sono numerose le situazioni che possono essere lette come pregiudizievoli e pericolose e addirittura , viste con una visione diversa, positive e costruttive.

Ma soprattutto è vero che l’allontanamento avviene solo in extrema ratio e quindi dopo che lo stato con ogni suo mezzo ha provato ogni altra possibile soluzione alternativa e di rafforzamento del nucleo familiare d’origine? Assolutamente no!

Altro caso di allontanamento è previsto dall’art. 337 ter del codice civile, introdotto dal d. lgs. 2013 n. 154 e relativo ai provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione dei genitori, anche non coniugati. La norma prevede che il Giudice (Tribunale ordinario) possa disporre un affidamento familiare del minore in caso di temporanea impossibilità del suo affidamento a uno dei genitori.

Tale impossibilità può anche essere conseguenza di incapacità genitoriale grave ma che è sempre verificata da criteri soggettivi del Magistrato spesso coadiuvato dai Servizi Sociali o da CTU esperti in materia psicologica. Anche qui il panorama dei tribunali Italiani evidenzia la mancanza totale di una omogeneità decisionale e quindi una contraddittorietà del sistema normativo italiano con gravi conseguenze sui minorenni, che saranno i futuri adulti del domani.

Addirittura la conflittualità tra i genitori è ritenuta pregiudizievole e causa di allontanamento quando la stessa mediazione familiare insegna l’importanza di una corretta gestione del conflitto che può essere l’occasione per la ricostruzione di un dialogo costruttivo e di una co-genitorialità attiva.

In tutti i casi riportati sopra l’allontanamento è disposto dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento giudiziario. Ma vi è una norma di eccezione, l’art. 403 del codice civile, che prevede che la decisione di allontanamento sia presa dall’autorità amministrativa. La prevede per i casi urgenti, quando un minore viene trovato in situazione di grave pregiudizio e occorre provvedere immediatamente alla sua protezione, “la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro”.

Natale 2021 è stato connotato da un notevole fermento che ha portato alla luce infinite paure a tutte quelle famiglie che vivono un momento di fragilità. In seguito alla pubblicazione della legge delega 206/21 è aumentato il panico tra i genitori che temono che gli venga strappato improvvisamente e ingiustamente il loro tesoro più grande: i figli.

Per approfondire maggiormente lo spinoso argomento abbiamo posto alcune domande a Donatella Bussolati (nella foto) che è Avvocato del Foro di Milano dal 2002 con studio anche a Parma e Levico Terme dove oltre a svolgere la sua attività professionale vive metà del suo tempo. Donatella Bussolati è anche mediatrice Familiare A.i.me.f., aziendale e scolastica.

Svolge inoltre attività di docenza ed è direttrice didattica in corsi accreditati agli Ordini degli Avvocati, Assistenti Sociali e corsi riconosciuti A.i.me.f. Pur avendo conoscenza del diritto a 360 gradi è specializzata in diritto di famiglia e minorile e collabora con un’équipe di avvocati esperti nei diversi ambiti del diritto.

Avvocato quali novità porterà la nuova formulazione dell’art. 403 cc? Aumenteranno gli allontanamenti dei figli?

«Proprio alla Viglia di Natale è stata pubblicata la legge delega per riformare, o come preferisco dire io far riflettere sull’esigenza di riformare, il diritto di famiglia e delle persone. Uno degli aspetti più preoccupanti è la modifica dell’art. 403 del codice civile che disciplina l’allontanamento del minore da parte dell’autorità amministrativa senza il vaglio del Giudice Minorile. Oggi l’art. 403 cc recita “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui”. Il testo dell’articolo sarà così modificato con l’arrivo dell’estate “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.

Purtroppo il rischio che con la legge delega venga data ancora più discrezionalità alla Pubblica Autorità e ai Servizi sociali nel prelevare i minori dalle loro abitazioni, aumentando i casi di allontanamenti ingiusti, è un dato di fatto.

L’articolo parla di grave pregiudizio e pericolo per la loro incolumità psicofisica senza specificare in modo chiaro e dettagliato cosa si intende nella pratica. La forte preoccupazione dei genitori è accolta da noi legali che trattiamo questo tema delicato e che tutto i giorni ci troviamo a lottare nelle aule dei Tribunali dove troppo spesso i genitori vengono sospesi dalla responsabilità genitoriale senza che la loro inidoneità genitoriale sia provata.

Già nei provvedimenti ex art 403 cc che in questi anni hanno disposto gli allontanamenti, quindi con atti amministrativi che non hanno l’obbligo di motivazione dettagliata, è facile riscontrare la più ampia discrezionalità e interpretazione. Con la riforma mi chiedo come possano l’Autorità Pubblica e i Servizi sociali comprendere se sussiste un pregiudizio all’incolumità psicofisica? Con quali strumenti e competenze? come potrà la difesa legale contestarne l’esistenza?

La normativa vigente, come sappiamo, sancisce precisi compiti e responsabilità a tutela dei bambini e degli adolescenti; essi si concretizzano nella scelta di strumenti operativi, valutati a seconda della gravità della situazione in cui versano i minori (danno) e della irrecuperabilità (temporanea o definitiva) delle figure genitoriali. Uno di questi strumenti può essere rappresentato dall’allontanamento. E’ prioritario intervenire in modo dettagliato e tassativo sia nella definizione del danno/pregiudizio delineandone confini ben delineati dal testo normativo che deve obbligare alla previsione e applicazione di strumenti specifici, preventivi all’allontanamento che deve sempre essere l’ultima scelta.

Senza la previsione tassativa dei casi in cui l’allontanamento è lecito, senza la prescrizione dell’obbligo di prova dell’inidoneità genitoriale la legge non è uguale per tutti, ma molti rimarranno i bambini strappati dall’amore dei loro genitori ingiustamente».

La scelta di non vicinare i figli contro il covid sarà usata per sospendere la responsabilità genitoriale?

«La giurisprudenza è allineata per sostenere la posizione dei genitori che sono favorevoli al vaccino sottolinenando che il trattamento sanitario anti -covid non è in contrasto con l’art. 32 Cost perché secondo le linee guida della Consulta l’obiettivo è migliorare o migliorare lo stato di salute nonché facilitare la socializzazione . I Giudici autorizzano le vaccinazioni in caso di contrasto tra i genitori se non ci sono prescrizioni mediche che evidenziano il pregiudizio per il minore stesso.

La riforma sul punto non ha alcun impatto essendo già numerosi i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale che colpiscono il genitore che non da il consenso. Quello che non è corretto è il provvedimento limitativo, il Giudice dovrebbe a mio parere se lo ritiene autorizzare il vaccino ma non incidere sulla responsabilità genitoriale. Certo è che con la nuova formulazione dell’art. 403 cc, anche in caso di accordo tra i genitori, potrebbe l’autorità pubblica intervenire ritenendo un pregiudizio psicofisico per il minore il rifiuto alla vaccinazione., Non può pertanto essere esclusa la possibilità di allontanare il minore dall’ambito familiare in caso di mancata collaborazione al vaccino da parte dei genitori».

Avvocato con la riforma del 403 cc lascelta della Homeschooling potrà far allontanare i figli?

«Anche in questo caso la giurisprudenza in caso di contrasto tra i genitori fa prevalere la volontà di chi vuole la frequentazione delle lezioni in aula perché l’incontro tra pari, tra alunni e insegnanti oltre agli apprendimenti rafforza numerose abilità tra cui quelle emotive e relazionali. Certo è che in periodo pandemico questo tema viene affrontato molto più frequentemente nelle aule di Tribunale e il riformato art 403 cc potrebbe, per rispondere alla domanda, “legittimare” un allontanamento se l’autorità pubblica intravedesse un pregiudizio psicofisico per il minore la scelta genitoriale della homeshooling. La questione è molto delicata e sicuramente ritengo grave in caso di accordo tra i genitori una ingerenza della pubblica autorità».

Anche le nuove tempistiche di intervento dell’autorità giudiziaria preoccupano molto le famiglie. Avvocato i figli potranno essere strappati in sole 24 ore?

«La legge delega ha ristretto i tempi relativi alla procedura dell’allontanamento del minore. Da un lato i tempi più veloci garantiscono un intervento precoce dell’autorità giudiziaria rispetto all’attività della pubblica autorità aumentando la tutela dei minori, dall’altro lato tempi più veloci espongono al rischio di maggior superficialità nell’esaminare la sussistenza reale del pregiudizio soprattutto visti i ripetuti taglia e incolla delle relazioni dei Servizi Sociali. Vediamo insieme i nuovi tempi previsti dalla legge delega 206/21

La Pubblica Autorità che ha predisposto l’allontanamento deve nell’immediatezza avvisare oralmente il Pubblico Ministero presso il Tribunale ed entro le 24 ore dall’allontanamento del bambino trasmettere “al Pubblico Ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di una sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento”.

Successivamente il Pubblico Ministero ha 72 ore per revocare o convalidare il provvedimento. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni».

I tempi così ristretti avvocato devono preoccupare?

«In realtà la speranza è che la riforma, con l’intervento immediato dell’autorità giudiziaria, garantista un maggiore e repentino controllo sull’operato dell’autorità amministrativa Sono altrettanto consapevole che perché ciò possa accadere il Giudice dovrà esercitare la sua funzione di peritus peritorum, non facendo un copia e incolla avvallando sempre la posizione di chi attua l’allontanamento».