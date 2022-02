Piazza Portela: 22 tunisino arrestato per spaccio

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato in flagranza un 22enne tunisino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i militari hanno intensificato i controlli nelle aree adiacenti la locale Piazza Dante, maggiormente afflitte dal fenomeno dello spaccio, avvalendosi anche di personale in borghese e della collaborazione dei Carabinieri cinofili di Laives.

Nel corso delle attività sono state effettuate numerose perquisizioni all’esito delle quali si è provveduto al sequestro di due dosi di cocaina del peso di gr. 0,58 ciascuna, una dose di eroina del peso di gr. 0,44, uno spinello contenente marjuana, e a segnalare i rispettivi detentori, quali assuntori, al Commissariato del Governo.

Pubblicità Pubblicità

Nell’ambito dell’attività di controllo predisposta nel pomeriggio di ieri, i militari del NORM, in servizio proprio nelle vie confluenti su Piazza della Portela, insospettitisi per l’arrivo in piazza, proveniente da via della Prepositura, del 22enne già noto per i suoi precedenti specifici, hanno deciso di controllarlo.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di hashish – circa un etto – suddiviso in più frammenti occultati negli indumenti, e un’ingente somma di denaro – circa 300 euro – verosimile provento dell’attività di spaccio.

In considerazione del consistente quantitativo di stupefacente rinvenutogli addosso e dei precedenti di polizia, i militari lo hanno tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della Caserma di via Barbacovi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dinanzi alla quale verrà condotto questa mattina per l’udienza di convalida.

Pubblicità Pubblicità