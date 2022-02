Lupi a Mori, esemplari in aumento. Dalla Provincia indennizzi per i danni da 74mila euro

Si è svolta nei giorni scorsi la seduta del consiglio comunale di Mori nel quale si è discusso del problema del lupo.

Secondo il sindaco, sarà necessario nelle prossime settimane un incontro pubblico per informare la gente sulla tematica. La prevenzione, secondo il primo cittadino, sarebbe informazione.

Il consiglio era stato indetto grazie alla mozione di alcuni consiglieri di minoranza. I consiglieri hanno portato avanti l’istanza perché negli ultimi giorni sono stati tre i lupi trovati investiti sulla statale di paese.

La situazione non viene descritta come preoccupante perché l’animale sarebbe molto diffidente nei confronti dell’uomo. I branchi in regione sono 25. Sono cresciuti in maniera esponenziale rispetto al 2019 quando erano solo 13.

Gli esemplari sono arrivati ad essere più di 100. I danni fatti dalle bestie nel 2020 per indennizzo provinciale sono stati pari a 74.972 euro.

Per la prevenzione invece sono stati investiti 120mila euro in recinzioni elettriche, cani da guardia e box abitativi in quota. E’ stata poi valutata la possibilità di prendere in considerazione dei corridoi faunistici per i predatori.

