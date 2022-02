Il vicepresidente Tonina e l’assessore alla cultura Bisesti incontrano gli studenti della Consulta

Orientamento, didattica digitale integrata, organico docenti, ma anche sensibilizzazione ambientale, ciclo dei rifiuti, valorizzazione del territorio e sport sono solo alcuni dei numerosi temi trattati ieri dalla Consulta provinciale degli Studenti in un incontro a cui hanno preso parte il vicepresidente della Giunta provinciale e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina e l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.

Il confronto, franco e partecipato ha avuto lo scopo di fare il punto sulle attività in essere e di condividere con gli studenti le strategie di azione per i prossimi anni in tema di ambiente, istruzione e giovani generazioni.

In apertura dei lavori gli studenti hanno illustrato all’assessore Bisesti le proposte elaborate dalle 4 Commissioni della Consulta. Proposte che spaziano da momenti di ascolto per i disagi post pandemia, podcast focalizzati sui temi di attualità, realizzazione di una webapp che illustra le peculiarità del territorio provinciale e progetti finalizzati a valorizzare ulteriormente la pratica sportiva, non solo come attività fisica, ma anche come momento di socialità, salute e attenzione agli stili di vita sani.

“Siete davvero sulla strada giusta – ha affermato l’assessore Bisesti – Dopo aver vissuto due anni impegnativi a causa della pandemia è giusto adesso focalizzare l’attenzione sul futuro. È necessario rimettere al centro la scuola e voi ragazzi, per dare un nuovo impulso al nostro sistema. Siamo tutti consapevoli che la scuola trentina ha retto allo scossone indotto dalla pandemia; del resto il Trentino si è distinto, primo in Italia, per il maggior numero di giornate in presenza, grande priorità per questa Giunta.

Il nostro sforzo a mantenere la scuola in presenza, finalizzato a garantire il più possibile la normalità, ci ha ripagati, riducendo al minimo il disagio di un tempo in parte confinato dietro lo schermo di un computer”.

E, proprio a questo proposito, i ragazzi durante il confronto hanno manifestato la necessità di insistere ulteriormente sulla lotta a fenomeni quali il cyber bullismo e l’uso corretto della rete. L’assessore ha ribadito la volontà di assessorato e dipartimento di supportare le attività proposte, nella convinzione che il dialogo tra generazioni sia la vera chiave di volta per il raggiungimento non solo del successo formativo, ma anche dello sviluppo della persona nel suo complesso.

In tema di corpo docente, l’assessore Bisesti, ha illustrato ai ragazzi la volontà della Giunta di valorizzare il merito nella carriera dei docenti. “ Vogliamo – ha detto Bisesti – dare maggiore dignità e prestigio al ruolo della figura del docente e così facendo siamo convinti di poter rendere più appetibile questa professione”. Alla fine del suo intervento l’assessore, parlando di Euregio e di Eusalp, ha poi insistito sul valore dello scambio di buone pratiche tra i paesi confinanti, anche nell’ambito della formazione e dell’orientamento.

A seguire vi è stato un accorato e partecipato intervento del vicepresidente della Giunta provinciale e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia Mario Tonina, che parlando delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile del territorio Trentino ha esordito: “ Oggi siamo qui con i dirigenti dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente perché crediamo particolarmente in voi e nella vostra attenzione nei confronti di un ambiente che deve arrivare integro alle prossime generazioni. Se la raccolta differenziata media provinciale è passata del 21,3% del 2002 al 77,9% del 2019 in buona parte è merito di voi giovani. Voi siete i migliori testimoni della diffusione di buone pratiche, grazie alla sensibilità che vi distingue su questi temi”.

“Da inizio legislatura – ha proseguito il vicepresidente – abbiamo approvato documenti importanti come il Piano Energetico Ambientale, il Piano per lo sviluppo sostenibile e infine il Quinto aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti, che vi presentiamo oggi. Questi sono i temi che permetteranno al Trentino nei prossimi anni di distinguersi. Dobbiamo insieme individuare delle forme di economia circolare che vadano nella giusta direzione.

La politica in questo momento persegue la via di una condivisione trasversale con le istituzioni del territorio, con le categorie economiche e con voi giovani, che rappresentate il Trentino di domani. Alla fine di questo processo di condivisione potremo fare le nostre scelte, sicuri di non aver tralasciato alcun dettaglio. Contiamo dunque anche su di voi – ha sottolineato il vicepresidente rivolgendosi agli studenti della Consulta – e sul vostro costruttivo contributo”.

Ai lavori sono intervenuti tra gli altri il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato, il dirigente generale dell’Appa Enrico Menapace, il sostituto dirigente settore autorizzazioni e controlli dell’Appa Gabriele Rampanelli, il sostituto direttore dell’Unità organizzativa rifiuti e bonifica dei siti inquinati Chiara Lo Cicero, la referente per la Consulta degli Studenti Nicoletta Zanetti.

