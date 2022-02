Il presidente della Provincia e l’assessore al lavoro al Congresso della Cisl trentina

Il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti e l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli hanno partecipato al XIX Congresso della Cisl trentina che si è aperto ieri a Cadine nella sede di Mariapoli e che continuerà anche oggi.

Il presidente Fugatti ha sottolineato di aver “apprezzato la capacità della Cisl di essere costruttiva e capace di dialogare con le istituzioni provinciali pur nella differenza delle posizioni”. “Una collaborazione – ha aggiunto il presidente Fugatti – che come Giunta provinciale voglio rimarcare con riferimento in particolare al confronto sul rinnovo del contratto del pubblico impiego per il triennio 2019-2021 per la quale abbiamo potuto trovare le risorse e l’intesa. Resta la parte degli arretrati per la quale ci siamo impegnati a reperire le coperture in sede di assestamento di bilancio.

La disponibilità al dialogo della Cisl del Trentino rappresenta per la Provincia autonoma un elemento di grande importanza in una fase delicata come questa. Una fase nella quale, a nostro parere, sarà fondamentale cercare di mettere in campo un patto e un’alleanza tra parti sociali e politica al fine di costruire un Trentino futuro migliore e più equo” ha concluso il presidente Fugatti.

“Come Provincia autonoma intendiamo puntare sul capitale umano, perché le persone sono per il nostro esecutivo la risorsa più autentica su cui dobbiamo investire per il futuro del nostro Paese. Come Giunta abbiamo lavorato e lavoriamo per questo obiettivo, mettendo in campo le risorse disponibili e senza fare facili promesse. Un atteggiamento che ci ha portato a confrontarci con il sindacato su posizione diverse, talvolta distanti, ma abbiamo la stessa finalità: ovvero la salvaguardia del mercato del lavoro e la crescita delle aziende in Trentino“ ha detto l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

L’assessore ha chiarito come il Trentino abbia davanti a sé sfide importanti a partire da quella legata all’applicazione efficace del PNRR in Trentino, dell’innovazione e del cambiamento, sfide per le quali è fondamentale che ci sia un’alleanza tra parti sociali e politica. “In questi giorni si parla molto di PNRR e delle risorse che avremo a nostra disposizione. Ebbene il PNRR sarà il banco di prova della nostra capacità di misurarsi con il nostro futuro. E per questo abbiamo bisogno della terza parola chiave del titolo del vostro congresso: la partecipazione” ha detto l’assessore Spinelli.

In conclusione, ha aggiunto l’assessore Spinelli, occorre “guardare oltre le sfide di breve periodo, ovvero al nostro futuro. Noi – intesi come giunta provinciale e rappresentanze sindacali – siamo chiamati a rispondere ad una richiesta pressante da parte di cittadini ed imprese: rinnovare ed innovare la società trentina, partendo dalla pubblica amministrazione. Innovazione significa migliorare la qualità della vita. E noi siamo chiamati a migliorare le relazioni con i cittadini e le imprese, perché il nostro compito è di garantire la sussidiarietà, in maniera responsabile ed adeguata ai tempi che stiamo vivendo”.

