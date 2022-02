Il parcheggio per disabili viene occupato per mesi indebitamente. L’appello di un residente: “E’ una vergogna”

La nostra redazione è stata contattata nei giorni scorsi da un cittadino allarmato che ci ha spiegato un fatto spiacevole che accade ripetutamente negli ultimi giorni in Via Marino Stenico a Trento.

L’uomo, un disabile che vive nel complesso di case “Magnete”, si vede ormai da mesi il parcheggio riservato a disabili occupato da persone che non hanno il diritto di utilizzarlo. “Alcuni anni fa avevo chiesto ed ottenuto che fosse fatto un parcheggio per disabili.

Premetto che il parcheggio non è mio. E’ per le persone con problemi di disabilità. Io però lo uso spesso perché, appunto, abito qui- ci spiega l’uomo- Quando sposto la macchina, questo parcheggio attira tutti gli avventori delle attività che ci sono lungo la via.

Parcheggiano per ore ed ore sul posto disabili pur non essendolo. Io ho spesso chiamato i vigili ma nessuna macchina è mai stata mandata.

Gli operatori hanno sempre utilizzato scuse o non mi hanno mandato nessun mezzo. Anzi, dopo alcune volte che li chiamavo, mi hanno pure risposto in malo modo.

Allora ho provato a contattare anche il sindaco. Non so più come fare per avere libero questo posto.

Un paio di volte sono pure rimasto ad aspettare per delle ore prima che queste persone tornassero. Allora ho chiesto a questi individui se non si vergognassero a parcheggiare in un posto per disabili.

Mi hanno risposto con scortesia e mi hanno detto di non essere interessati alla questione. Per questo, essendo Via Marino Stenico molto frequentata, voglio fare un appello all’onestà delle persone. Non è possibile che accadano delle cose del genere”.