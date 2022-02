Arco: «Pagine di clima», focus sul Canada occidentale

Interesse e apprezzamento, venerdì 18 febbraio all’auditorium di Palazzo dei Panni, per il primo appuntamento della nuova rassegna «Pagine di clima», organizzata dalla biblioteca civica «Bruno Emmert» in collaborazione con l’Ufficio ambiente del Comune di Arco, dedicata ai temi dell’ambiente e della società.

La serata è stata dedicata all’incontro con Max Unterrichter, che ha presentato il suo nuovo libro «Il risveglio del totem – Cambiamento climatico e diritti umani. Viaggio tra le foreste, le genti e le follie del Canada occidentale». Ha moderato la serata il direttore della biblioteca Alessandro Demartin, presenti il sindaco Alessandro Betta e gli assessori all’ambiente Gabriele Andreasi e alla cultura Guido Trebo.

Max Unterrichter, laureato in scienze forestali, vive a Levico Terme e per più di 35 anni è stato direttore dell’Ufficio economia forestale e del distretto dell’Alta Valsugana del Servizio foreste della Provincia autonoma di Trento.

Giunto in Canada quasi 36 anni fa, per un caso fortuito, grazie ai contatti pian piano coltiva sul posto ha scoperto un Paese ben lontano dagli stereotipi idilliaci per cui è conosciuto, soprattutto nel mondo dello sport, dell’outdoor adventure e del cinema. Da questa presa di coscienza, che si accompagna a numerosi viaggi, approfondite ricerche e sinceri legami con la gente del luogo, nasce «Il risveglio del totem».

Il libro e il caso canadese si prestano perfettamente a essere inseriti in una rassegna il cui obiettivo è sensibilizzare e portare alla conoscenza del pubblico il legame che intercorre tra le tematiche ambientali e sociali; Max Unterrichter, nel corso della sua narrazione, ha contribuito a far conoscere un Canada fatto non solo di spazi confinati e foreste vergini, ma anche di lotte intestine, che vedono la popolazione nativa combattere per il riconoscimento della propria cultura e dei propri diritti, e per la salvaguardia di quell’habitat con cui hanno convissuto per generazioni, in piena sintonia e reciprocità con l’ecosistema circostante.

Oggi, questo legame rischia ormai di essere spezzato per sempre. Max Unterrichter parla di scuole residenziali indigene, e del tentativo degli occidentali di spazzare via un’intera cultura, in un tentativo di genocidio di cui solo recentemente si è tornati a parlare, grazie al tragico rinvenimento di 215 corpi di bambini nelle fondamenta di una di queste strutture, a maggio 2021.

Unterrichter racconta inoltre di secoli di negazione di diritti umani, che spesso sono considerati talmente naturali da essere dati per scontati, così come l’ossigeno che si respira, e delle lotte politiche in corso per il riconoscimento delle popolazioni indiane, della storia dei loro avi, e delle difficili condizioni di vita attuale, che vedono sempre più ettari di foresta strappati alle tribù in nome del profitto economico.

Al momento di parlare di sabbie bituminose, dello sfruttamento dei combustibili fossili e delle grandi multinazionali del petrolio che stanno distruggendo il patrimonio forestale canadese, Unterrichter estende il suo discorso alla collettività, poiché la difesa di un intero ecosistema non può essere limitata alle sole popolazioni che risiedono nei territori a rischio: la lotta dei nativi canadesi dev’essere la lotta di tutti, in quanto la distruzione della foresta canadese, che può essere a tutti gli effetti considerata il secondo grande polmone verde del pianeta Terra, insieme alla Foresta Amazzonica, porta a ripercussioni drammatiche sul cambiamento climatico e coinvolge dunque la popolazione mondiale nel suo insieme.

Ciò che è emerso nel corso di questo primo incontro è la volontà dell’autore di far luce su una realtà ai più sconosciuta, e l’impegno di dar voce grazie alle sue parole ai nativi canadesi, alcuni dei quali si pregia di definire grandi amici; uno dei capitoli del libro, inoltre, è scritto di proprio pugno da X’staam Hana’ax (alias Nicole Halbaue), una donna nativa impegnata nel mondo sociale e nella rappresentazione politica del suo popolo.

In conclusione, vale la pena di sottolineare che l’editore del libro è la Pro Loco Castello-Molina di Fiemme, che a proprie spese ha consentito la pubblicazione di un libro il cui 100% dei ricavi della vendita contribuisce a finanziare le spese per le battaglie legali in corso, che, grazie all’impegno dei diretti interessati, e forse grazie a una nuova sensibilità che si sta via via rafforzando, iniziano a dare i primi esiti positivi.

Max Unterrichter ha salutato il pubblico con parole di speranza, augurandosi che la generazione dei suoi figli possa arrivare a vedere un Canada diverso, inclusivo, accogliente e rispettoso del proprio unico ed incredibile patrimonio naturale.