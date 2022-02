Riva del Garda: si selezionano otto agenti di polizia locale

È pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune di Riva del Garda il bando di concorso pubblico unico per esami per la copertura di otto posti a tempo indeterminato e pieno per agenti di polizia locale.

Il bando è realizzato in convenzione con il Comune di Mori. Gli agenti saranno impiegati in categoria C, livello base, prima posizione retributiva: sei al Comune di Riva del Garda (Corpo intercomunale Alto Garda e Ledro) e due al Comune di Mori (Corpo intercomunale di Mori e Brentonico).

Il bando è reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente», in fondo alla home page del sito internet del Comune di Riva del Garda, seguendo il percorso «Bandi di concorso», «Concorsi selezioni pubblici e procedure di mobilità in pubblicazione». La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta secondo le modalità indicate nel bando, dovrà pervenire al Comune di Riva del Garda entro lunedì 28 febbraio, esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo personale@pec.comune.rivadelgarda.tn.it (la pec dovrà essere personale, ovvero a nome del candidato).

