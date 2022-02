Garanzia Giovani: aperte le iscrizioni al Percorso A per fare un’esperienza di formazione e di tirocinio in azienda

Al via il Percorso A di Garanzia Giovani, il quale permette a giovani in cerca di lavoro di sperimentarsi in un’esperienza di orientamento, formazione e di tirocinio in azienda.

Garanzia Giovani è un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile finanziata con le risorse del PON IOG (Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani), con il sostegno finanziario dell’Unione europea (Fondo sociale europeo e Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile) e dello Stato italiano, che consente ai giovani tra i 15 e i 29 anni, che non lavorano e non frequentano percorsi di istruzione/formazione/tirocinio, di scegliere tra i diversi percorsi disponibili, quello più adatto al proprio inserimento nel mondo del lavoro

Per partecipare a Garanzia Giovani è necessario avere un’età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni), essere residente in Italia (ad eccezione della Provincia di Bolzano), non lavorare, né frequentare percorsi di istruzione/formazione/tirocinio.

Il Percorso A – Grazie al Percorso A, il giovane potrà prepararsi all’accesso nel mondo del lavoro attraverso attività di orientamento specialistico, formazione e di tirocinio in azienda di durata 2/6 mesi (con indennità di 300 euro mensili erogati al termine del tirocinio). Al termine del percorso è prevista una fase di accompagnamento al lavoro per facilitare l’inserimento lavorativo.

Tali attività sono erogate da enti accreditati, i quali potranno essere scelti dal giovane in autonomia consultando i percorsi proposti sul sito di Agenzia del Lavoro o sul sito del Fondo Sociale Europeo in Trentino.

Come aderire al Percorso A – Per partecipare, il giovane deve in primo luogo aderire a Garanzia Giovani – se non lo ha già fatto in precedenza – sul sito nazionale MyAnpal (https://garanziagiovani.anpal.gov.it), oppure sul Portale Trentino Lavoro (https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/) attraverso le proprie credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.Una volta completata la fase di adesione, il giovane sceglierà il percorso di Garanzia Giovani dall’elenco pubblicato sul sito di Agenzia del Lavoro o sul sito del Fondo Sociale Europeo in Trentino e, successivamente, prenderà un appuntamento presso il Centro per l’impiego più vicino.

Al Centro per l’impiego, effettuerà un colloquio per verificare il possesso dei requisiti, il grado di occupabilità (profiling) e potrà iscriversi al Percorso A, impegnandosi a proseguirlo tramite il Patto di servizio personalizzato.

Per maggiori informazioni: consulta il sito di Agenzia del Lavoro e il sito del Fondo Sociale Europeo in Trentino contatta il Centro per l’impiego