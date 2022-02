Come comprare like su TikTok nel 2022

I 5 migliori siti web dove acquistare i like



Che cos’è TikTok? – Tik Tok è l’applicazione dei giovani e degli adolescenti. Il suo valore ammonta a più di 75 miliardi di dollari e viene scaricata a ritmi forsennati in tutto il mondo, è già stata scaricata più di un miliardo di volte, superando Facebook e Instagram.

Si tratta di un social network con non poche caratteristiche da social media, l’obiettivo della società cinese ByteDance era quello di dare ai giovani e giovanissimi un luogo dove dare sfogo liberamente alla creatività. Missione compiuta ben oltre le aspettative.

Su Tik Tok gli utenti la possibilità di vedere e realizzare video, di un minuto al massimo, inoltre l’applicazione consente di condividerli e scrivere commenti, cosa che consente un’agile e intuitiva interazione tra utenti.

Un’app con queste caratteristiche era predestinata e essere imitata, infatti, i mostri sacri del social ci hanno provato, Facebook ha lanciato il poco noto Lasso, mentre Twitter ha proposto Vine, ma nessuna delle due si è neanche lontanamente avvicinata allo straordinario successo di Tik Tok.

Secondo gli esperti, il fatto che TikTok sia cinese e non made in USA le conferisce un sapore particolare ed è nata con delle caratteristiche piuttosto innovative, cosa che le ha permesso di centrare un obiettivo che si erano prefissati in molti, ma che tutti avevano fallito: coinvolgere attivamente un pubblico di teen ager in forma globale e trasversale.

Molti la chiamano, a ragion veduta, l’app del futuro. Ma per axziende, brand e influencer è già prepotentemente presente e nessuno che abbia come target i millennial può concedersi il lusso di ignorarla. Di fatto, nessuno lo fa, la prtesenza su quest’app è uno dei punti fondamentali di ogni strategia di social media marketing che si rispetti e comprare like Tik Tok è semplicemente un must per chiunque si muova nel mondo della comunicazione, a qualunque livello.

Perché TikTok è diventata così importante? – Se fosse facile rispondere a questa domanda, probabilmente i vari tentativi di imitare Tik Tok sarebbero tutti andati a buon fine, ma sappiamo bene che così non è stato. Sulle origini del suo successo la discussione è ancora aperta, anche se tutti, tra sociologi e professionisti del web concordano su alcuni tratti distintivi particolarmente rilevanti:

È un app informale, che colpo di genio! Su Tik Tok si viene immediatamente ipnotizzati dai contenuti, non cè bisogno di iscriversi o registrarsi, anche se lo si può fare in un secondo momento. Basta scaricare l’app e godersi lo spettacolo.

Make Every Second Count , il suo slogan ne sintetizza perfettamente la filosofia. Infatti il suo utilizzo è semplicissimo, si può caricare un video molto velocemente e si hanno a disposizione dei gustosissimi effetti speciali, di alto livello, che possono renderlo unico. Consente di caricare solo video brevi ma da all’utente tutti gli strumenti per fare un ottimo lavoro, dove ogni secondo viene sfruttato al massimo delle sue potenzialità.

Si tratta di puro intrattenimento. Nei video appaiono teenager che ballano, cantano o fanno cose divertenti, tutto ciò innesca una sorta di effetto ipnotico per il quale si passa da un video all’altro, sempre più incuriositi, senza riuscire a staccarsi, ha il potere insomma, di tenere le persone incollate allo schermo.

Il suo algoritmo è roba da fantascienza. Se l’interfaccia di TikTok è semplicissima, l’intelligenza artificiale che la muove è quanto di più raffinato si sia mai visto. Il suo potente algoritmo è in grado di riconoscere e catalogare i contenuti, inoltre impara quali sono le cose che attirano di più ogni singolo utente e continua a proporgli solo le cose che ama di più. Affinando la sua conoscenza di volta in volta, basandosi soprattutto sul tempo di visualizzazione. È una machine learning, i cui progetti sono top secret, in grado di soddisfare, ogni volta con più accuratezza, il desiderio degli utenti, assuefacendoli, per così dire.

Jia Tolentino, nota giornalista del New Yorker, ha affermato che Tik Tok riesce a tenere le persone incollate davanti allo schermo anche per mezz’ora prima che si ricordino di fare altro.

Dove comprare like TikTok veri: 5 migliori siti web – Comprare like Tik Tok è semplicemente imprescindibile per chiunque voglia farsi conoscere sul web. Da chi comprarli però, fa la differenza tra il successo e il flop. Si tratta di un servizio molto richiesto, di conseguenza, i siti che lo vendono aumentano ogni giorno ma non è davvero il caso di affidarsi a un provider improvvisato o, peggio ancora, truffaldino. Abbiamo fatto numerose ricerche e testato diversi siti, di seguito proponiamo una classifica dei migliori siti su cui comprare like Tik Tok e altri servizi destinati alle campagne per social media.

Si tratta di uno dei siti più blasonati ed è il migliore a cui rivolgersi per comprare like Tik Tok, l’abbiamo testato, studiato e abbiamo dato un’occhiata alle recensioni, tutte confermano che offre un’ampia scelta di servizi di alta qualità.

Comprare Follower vende diversi pacchetti e servizi che includono tutti i social più importanti, oltre ai soliti Facebook, Twitter, Instagram e YouTube se ne possono trovare alcuni più rari che, di norma, sono disponibili solamente presso pochi selezionati provider di servizi. Per ogni social media o social network si possono comprare like, commenti, interazioni, condivisioni, follower ecc.

Comprare Follower inoltre è famoso per i suoi professionisti. Può infatti contare su un team di esperti che sono in costante monitoraggio di ciò che accade nel web, cosa che permette di offrire sempre i servizi più innovativi in un mondo che cambia continuamente, come quello digitale.

Tutti i suoi servizi sono garantiti e gestiti in modo trasparente, inoltre, offre ai suoi clienti descrizioni e informazioni precise e approfondite, per metterlo nelle condizioni di scegliere il pacchetto o il servizio più adeguato alle sue esigenze, in pratica si tratta di una sorta di consulenza di social media marketing.

Il listino prezzi viene spesso aggiornato con sconti ed offerte, rivelandosi particolarmente competitivo. Infine, questo sito offre 30 giorni di garanzia su ogni acquisto.

I Vantaggi in sintesi:

L’acquisto di like Tik Tok e degli altri pacchetti include una garanzia di 30 giorni;

Massima serietà e riservatezza nella gestione dei dati, infatti non richiede le credenziali degli account dei clienti;

Alta qualità a prezzi competitivi;

Accetta molti metodi di pagamento;

A seconda del numero di like che si acquistano, la consegna può essere scaglionata per creare l’effetto di una crescita organica;

Processo di acquisto a prova di principiante, facile e veloce.

Ottenere like TikTok

InfluBoss è un sito che offre servizi per social network, noto sul mercato italiano per l’assoluta serietà e la ricca scelta in termini di pacchetti di vendita, che vanno ben oltre l’acquisto di like per Tik Tok. Si tratta del beniamino dei professionisti del settore che apprezzano la velocità nell’erogare i suoi servizi, e l’assistenza clienti molto presente e competente. I suoi livelli di sicurezza, inoltre, rispecchiano gli standard più elevati e offre la possibilità di scegliere tra vari metodi di pagamento

Vantaggi:

Garanzia di 30 giorni su ogni pacchetto;

Acquisti versatili e spalmabili su diversi contenuti;

Alto standard di sicurezza;

Servizio clienti eccellente;

In costante aggiornamento.

Liketron – Liketron è un ottimo provider da cui iniziare, offre buoni servizi a prezzi davvero economici, inoltre, sta implementando il metodo di pagamento con bitcoin. Dispone di una buona scelta di servizi, integrati in un’interfaccia moderna e intuitiva.

Vantaggi:

Ottimi prezzi;

Navigazione intuitiva;

Pagamento con bitcoin in arrivo.

PopularityBox – PopularityBox è una new entry nel nostro mercato e siamo stati i primi a testarlo, sia acquistando like Tik Tok che visualizzazioni che altri servizi e pacchetti. È un fornitore di buon livello, forse non ha ancora la scelta ampia che possono vantare i primi in classifica, ma la consegna è veloce e il livello di sicurezza è ottimo

Vantaggi:

Prezzi ottimi;

Servizio veloce e intuitivo;

Metodi di pagamento sicuri.

Followerius – Followerius è un fornitore recente e, oltre ad acquistare i like TikTok, abbiamo provato i suoi servizi per follower, ha pacchetti diversi per ogni budget, in più offre degli slot di prova. Il fatto che garantisca i suoi pacchetti che abbia ottime recensioni è senz’altro un buon indicatore.

Vantaggi:

Si possono acquistare mini-slot di prova;

Prezzi competitivi;

Buone garanzie;

Si sta ampliando.

L’importanza dei like Tik Tok – Dato che TikTok è un social network i like hanno un ruolo determinante e, ovviamente, il numero di like marca un netto confine tra un account importante e uno insignificante. I like in particolare sono importanti perché:

Un adeguato numero di like fa guadagnare follower ed è un richiamo irresistibile per gli investitori;

Nel mondo dei social network la prima impressione può essere anche l’ultima, se non è positiva. Su TikTok quando gli utenti incappano in un video con pochi like o visualizzazioni, si fanno l’idea che quel contenuto non meriti di essere visualizzato;

Una buona quantità di like dà il via a una crescita organica esponenziale, questa sorta di magia è nota con il nome di effetto bandwagon , e si basa sul principio per il quale le persone tendono a imitare ciò che fa la maggioranza. Questo è, in sintesi, il concetto base di ogni strategia di marketing.

L’algoritmo di TikTok, come di ogni social network, propone ai suoi utenti i contenuti più rilevanti, le metriche usate per stabilire quali video lo siano si basano prevalentemente su:

Tempo medio di visione del video;

Numero di like, visualizzazioni, commenti, condivisioni e follower;

Contenuto degli hashtag.

Comprare like TikTok funziona? – Poche cose al mondo sono certe come questa: comprare like TikTok funziona, e bene anche. Non c’è altro motivo possibile per il fatto che si tratta di un servizio sempre più richiesto. I risultati, inoltre, sono visibili e valutabili sia immediatamente che a lungo termine. Comprare like Tik Tok è un must per chiunque voglia fare sul serio su questa piattaforma, non importa che si tratti di un influencer, una celebrità o un brand. Si tratta del metodo più rapido per far emergere un nuovo account e assicurargli un’importante crescita organica in poco tempo.

Come iniziare a comprare Like su Tik Tok? – Quando ci si lancia nell’acquisto di like TikTok, come prima cosa va sacelto un provider di servizi serio, ognuno dei siti presenti nella nostra classifica si rivelerà un’ottima scelta. In generale, è sempre bene perdere un po’ di tempo a leggere le recensioni degli altri utenti per essere certi di acquistare like TikTok di qualità e non buttare i il proprio denaro inutilmente.

Una volta stabilito quale sia il sito più adeguato per l’acquisto di like TikTok, va selezionato il tipo di pacchetto e va fatta una scelta coerente sia con gli obiettivi prefissati per l’account, sia con la situazione in cui si trova al momento l’account, è bene che il numero di like sia in armonia con gli altri dati, come follower, visualizzazioni ecc.

Per questo motivo, la cosa migliore è inserire l’acquisto di like TikTok in un piano di investimenti che preveda di comprare anche altri pacchetti di interazioni, in modo che l’account in questione abbia dei dati credibili.

Quali sono i momenti migliori per comprare like Tik Tok? – Non esiste un momento “sbagliato” per far crescere un profilo e frgli guadagnare popolarità, inoltre, comprare like TikTok porta enormi vantaggi a ogni tipo di account, se una start up ha bisogno di aumentare il proprio numero di like per guadagnare velocemente popolarità, un profilo consolidato non può permettersi di frenare la sua crescita e un brand, semplicemente è obbligato ad avere sempre un numero importante di like, se deve stare sui social con un profilo perdente è addirittura preferibile non esserci.

Ad ogni modo esistono delle linee guida di comprovata efficacia, su questo social come in vari altri.

Secondo gli esperti, le prime tre successive pubblicazione di un contenuto sono le più importanti, Questo è il lasso di tempo in cui prenderanno il via la maggior parte delle interazioni e determineranno, in linea di massima, se il video caricato è destinato a diventare virale e scalare le classifiche o a restare una goccia nel mare.

Quindi, se si ha intenzione di guadagnare visibilità su TikTok è importante conoscere il proprio target e le sue abitudini. Ad esempio, se ci si rivolge a giovani in età scolare è abbastanza evidente che durante gli orari scolastici i ragazzi si connetteranno raramente alla piattaforma, per poi arrivare in massa nel primo pomeriggio, soprattutto nei giorni feriali.

Se il momento migliore per pubblicare è quello in cui è più presente il target di riferimento, diventa importante dedicare un poì di tempo a studiare il target cui si vuole puntare su TikTok.



I vantaggi di comprare like TikTok – Comprare like TikTok fa parte di ogni strategia di marketing che si rivolge a un pubblico giovane, il motivo è che funziona, a patto che lo si faccia avvalendosi di fornitori di servizi dalla comprovata affidabilità. Come tutti gli esperti di marketing sanno, si tratta praticamente dell’investimento ideale, poiché oltre a essere efficace nel tempo, i suoi vantaggi sono quantificabili da subito. In particolare, comprare like TikTok permetterà di:

Aumentare il numero di fan e seguaci;

Migliorare l’immagine della propria presenza sul web;

Ampliare significativamente l’audience dei video proposti;

Aumentare l’importanza e la portata di influencer;

Avere ottime possibilità di comparire nella sezione “per te” di TikTok;

Rendere l’account più appetibile agli occhi delle aziende, degli investitori e dei potenziali collaboratori.

Comprare like TikTok ha degli svantaggi? – Acquistare un buon numero di like TikTok, possibilmente combinati con altri pacchetti, da un fornitore serio, che tuteli sia la privacy che la sicurezza nei pagamenti, non può in alcun modo essere svantaggioso. Tuttavia, se non ci si informa a dovere si corre il rischio di affidarsi a siti poco seri, ne stanno spuntando come funghi, che offrono un servizio improvvisato e mediocre inoltre, le interazioni che vendono provengono tutte da profili talmente fake da essere imbarazzanti.

Comprare un prodotto scadente non è mai un risparmio di denaro, tanto meno di tempo. Infatti, con il passare dei giorni si noterà una scarsa interazione tra i fan, oltre che la sparizione dei like acquistati. Questo danneggerebbe in modo significativo la web reputation dell’account, che è davvero uno beni più preziosi su un social come TikTok.

Inoltre non bisogna scordarsi che l’algoritmo alla base di TikTok è straordinariamente raffinato, quindi, se dovesse ritenere sospette le interazioni e le reazioni a un determinato video, inizierebbe a penalizzare il profilo in maniera inesorabile, cosa che renderebbe gli sforzi non solo inutili ma addirittura controproducenti.

Questi che abbiamo appena illustrato sono i motivi per cui abbiamo stilato la classifica dei migliori siti dove acquistare like TikTok, gli stessi provider possono essere scelti anche per l’acquisto di pacchetti destinati ad altri social, poiché tutti i siti anche vagamente inaffidabili li abbiamo scartati a priori.



FAQ



Perderò i like acquistati? – È altamente improbabile che succeda acquistando dai siti raccomandati ma, anche se dovesse succedere, tutti i migliori offrono una garanzia di reintegro o rimborso, quindi non si corre alcun rischio.



TikTok bannerà il mio account se compro like? – Acquistando da un sito affidabile, questa eventualità è inesistente.



Quanto tempo mi ci vorrà per ricevere i miei “like TikTok”? – Di norma la consegna di like e altri pacchetti è immediata ma, se si acquistano quantità importanti, la consegna viene spalmata in più giorni per riprodurre l’andamento di una crescita naturale e organica.



Le altre persone sapranno che sto acquistando like su Tik Tok? – Tutti i siti raccomandati in questo articolo garantiscono il livello massimo di privacy, l’unico modo per cui qualcun altro possa venir a conoscenza dei tuoi acquisti è che sia tu stesso a dieglelo.



Comprare like TikTok è legale? – Comprare like TikTok o altri servizi è assolutamente legale, non esiste alcuna legge che lo vieti.



Sto acquistando like veri o falsi? – Tutti i like offerti dai provider che abbiamo selezionato, provengono da profili di altissima qualità, indistinguibili da quelli dei tuoi amici.