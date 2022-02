Assolto il comandante Lino Giacomoni, per Carollo l’ennesimo schiaffo

Si è conclusa oggi, con indubbia soddisfazione da parte della difesa, la vicenda che vedeva il Comandante Dott. Lino Giacomoni accusato di gravissimi reati (calunnia, falso ed induzione al falso): reati che il Dott. Giacomoni ha sempre respinto ribadendo non solo la propria innocenza, ma anche la correttezza del suo operato, come uomo di legge, delle istituzioni e come Comandante della Polizia Locale. Assolto anche l’allora Vice Sattin, co – imputato nel processo, che ora è al comando della Polizia Locale di Trento

“Sono sempre stato al servizio delle istituzioni, in cui ho sempre creduto e continuo a credere. Sono stato un fedele servitore dello Stato e ne sono fiero. Ho sempre creduto nella legge e nella magistratura alla quale ho sempre offerto il mio servizio con serietà, umiltà e dedizione umana. La verità alla fine emerge sempre” – ha dichiarato Giacomoni pochi istanti dopo l’assoluzione

La difesa, per voce dell’avvocato Giuliano Valer, ha dimostrato come il Comandante abbia sempre riportato il vero, senza esagerazioni, senza animosità di sorta, verso chicchessia.

Nessun rancore neppure né verso, Agostino Carollo, il suo principale accusatore, né verso la Procura della Repubblica, che dimostra – meritoriamente – di non fare sconti a nessuno, a prescindere da ruoli, incarichi o funzioni rivestite.

«Tuttavia, va detto, sul lato umano – spiega l’avvocato della difesa Giuliano Valer – che questi non sono stati anni facili; pur consapevole della propria innocenza, è indubbia la portata afflittiva che il processo penale reca con sé: indagini, interrogatori ed udienze mettono chiunque a dura prova. A nessuno sfugge che anche lo stesso processo penale è una sofferenza».

Pur non escludendo nulla per il futuro, il Comandate Giacomoni, si dichiara pertanto soddisfatto: “solo da oggi (ironia della sorte: giorno del mio anniversario di matrimonio) posso dire di essere veramente in pensione dal mio ruolo di Comandante”.

Come di ricorda i fatti risalgono al 27 maggio 2020. Siamo all’interno del comando della polizia municipale. Carollo ha avuto un incontro con il comandante Lino Giacomoni sulla questione dell’occupazione di suolo pubblico in vista dei mercatini di Natale.

Alla fine del confronto Carollo si sarebbe piazzato davanti alla porta impedendo a Giacomoni di uscire e costringendo il comandante «ad utilizzare forza sulla maniglia per aprire la porta ed allontanarsi». Di qui l’accusa di violenza privata a carico di Carollo con l’aggravante «di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale».

Giacomoni era accusato di calunnia perché avrebbe riportato una ricostruzione dei fatti non corretta. «Con la consapevolezza della altrui innocenza – si legge sul capo di imputazione – accusava Carollo Agostino di avergli provocato lesioni lievi all’avambraccio della durata di 10 giorni consistite in abrasioni superficiali derivanti dallo strisciamento dell’avambraccio contro il battente della porta, mentre dalle immagini video (girate da Carollo e poi scandagliate dai carabinieri per ricostruire il fatto, ndr) emerge l’assenza di qualsiasi contatto tra avambraccio e battente».

Inoltre – prosegue la procura – «dichiarava falsamente al vicecomandante che Carollo gli aveva messo le mani addosso, riportando tale circostanza all’interno della comunicazione di reato con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri».

A Giacomoni veniva contestato anche il reato di falso sempre per la presunta lesione al braccio e per aver dichiarato che fuori dalla porta c’era il suo vice, circostanza che sarebbe smentita sempre dal video girato da Carollo. Infine Giacomoni era accusato di falso anche in riferimento all’accesso al Pronto soccorso perché avrebbe indotto in errore il medico riferendo della lesione all’avambraccio con prognosi di 10 giorni.

L’avvocato Valer in fase di indagine aveva dichiarato che: “Il fatto che il comandante, che non è certo uno sprovveduto, abbia consentito che i colloqui e l’incontro potessero essere filmati denota come egli non avesse nulla da nascondere ne tantomeno da riferire in modo inesatto essendo ovviamente consapevole fin dall’inizio della prova che di quanto da lui attestato e sottoscritto vi sarebbe comunque stato riscontro nel filmato del quale era evidentemente a conoscenza dell’esistenza, anche se non del contenuto”. Oggi anche il Tribunale di Trento ha confermato le dichiarazioni dell’avvocato della difesa mettendo la parola fine sulla questione.

«E’ stato un periodo non facile per i due dirigenti ma quest’assoluzione dimostra la validità dell’operato non solo dei due ma anche degli uffici comunali. Per questo c’è oggi la soddisfazione di tutta l’Amministrazione comunale» – dichiara in una breve nota il Sindaco Ianeselli