Ambulatori medici e punto farmaceutico nella rinnovata piazza Santa Barbara a Campodenno

Nuovi spazi, moderni e funzionali, per garantire un servizio efficiente ai cittadini di Campodenno. Il tutto nel cuore del paese della Bassa Val di Non, in una piazza completamente rinnovata.

Nei giorni scorsi anche il punto farmaceutico, dopo che gli ambulatori medici avevano già traslocato da Casa Capetani, si è trasferito all’interno dell’innovativa struttura realizzata in piazza Santa Barbara, dando finalmente vita a un piccolo “polo sanitario” tanto atteso dalla popolazione.

L’ultimo tassello, dunque, di un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione di tutto il centro storico. E un modo per rendere agevoli anche i servizi, grazie a un ampio parcheggio adiacente, riservato, per il tempo necessario, a chi deve recarsi dal medico o in farmacia.

Il nuovo edificio è costato oltre 350 mila euro finanziati all’85% dalla Provincia sul Fondo di Riserva.

Il sindaco di Campodenno Daniele Biada non può che dirsi soddisfatto: «Siamo finalmente riusciti ad aprire gli ambulatori e a trasferire il punto farmaceutico da piazza centrale, per il quale, a livello burocratico, non è stato semplicissimo ottenere tutte le autorizzazioni necessarie – spiega il primo cittadino –. Abbiamo investito molto su questo immobile e su questo progetto, garantendo dei locali adeguati, curati e confortevoli, ad alto risparmio energetico. È fondamentale, tra l’altro, che gli studi medici e il punto farmaceutico siano vicini e facilmente raggiungibili, con un ampio parcheggio a disposizione».

Al momento, anche se nessuno di loro ha la sede principale a Campodenno, sono tre i medici che si alternano nei nuovi ambulatori: il dottor Michael Peder, che svolge il servizio il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13, il martedì e il venerdì dalle 16 alle 19 e il giovedì dalle 10 alle 11 (prenotazioni al numero 366.9013045 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14), la dottoressa Giorgia Coppolino, presente il martedì mattina dalle 11.30 alle 12.30 (prenotazioni sempre al 366.9013045 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14), e la dottoressa Eleonora Moratelli, a Campodenno il lunedì dalle 17 alle 18.30, il mercoledì dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 16.30 alle 19.30 (prenotazioni al numero 0463.600115 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30).

Il punto farmaceutico (tel. 0461.655537) è aperto invece tutte le mattine dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. «Con la nuova sede è stato anche ampliato l’orario d’apertura e sono stati incrementati i prodotti disponibili – conclude il sindaco –. Adesso è importante che i cittadini usufruiscano di questi servizi fondamentali, solo così si potrà mantenerli in futuro e anzi fare in modo di migliorarli ulteriormente».