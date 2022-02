Violento tamponamento tra due auto sulla Gardesana: ferita una 41 enne

Un pericoloso incidente stradale con il coinvolgimento di due vetture è avvenuto questa mattina (lunedì 21 febbraio) pochi minuti prima delle 8 sulla strada statale 45 bis della gardesana nel territorio comunale di Arco a poche centinaia di metri dal confine amministrativo con Dro.

Dalle prime informazioni ricevute due auto che procedevano in direzione Arco si sono violentemente tamponate provocando alcuni traumi a uno dei conducenti, una donna di 41 anni. Sul posto è giunta un’ambulanza per prestare assistenza. In supporto ai sanitari è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco volontari di Arco che hanno messo in sicurezza i veicoli e il manto stradale cosparso di vari liquidi e detriti.

Per i consueti rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Dro. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio arcense per accertamenti. Dalle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico ha subito forti rallentamenti con code in entrambe le direzioni, visto l’ora dei pendolari. E stato attivato un senso unico alternato regolato dagli stessi vigili del fuoco.

