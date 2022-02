Perde il controllo dell’auto tocca il guard rail e si ribalta, ferite 4 persone 1 grave

Un grave incidente stradale è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 20 febbraio, pochi minuti dopo le 15:00 sulla corsia nord del austostrada A22 in direzione Brennero nel territorio veronese tra il casello di Nogarole Rocca e l’allacciamento all’autostrada A 4 Brescia Padova .

Dalle prime informazioni raccolte un’auto con a bordo quattro persone per cause in corso di accertamento si è schiantata contro guard rail che ha fatto da trampolino facendo ribalzare in mezzo alla carreggiata il mezzo. Dentro l’auto sono rimaste incastrate le persone coinvolte.

Sul posto sono giunte due ambulanze del Suem 118 , l‘elisoccorso di Verona Emergenza atterrato sulla carreggiata che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte.

Per liberare gli occupanti e mettere in sicurezza l’area sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Verona arrivati con Aps e mezzo di supporto, e hanno avuto il loro bel da fare per liberare le persone rimaste incastrate nelle lamiere della vettura e affidarle alle cure dei sanitari.

Sul posto e giunta anche la polizia stradale di Verona Sud che ha compiuto i consueti rilievi di legge, e da quanto si apprende non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto anche il personale addetto alla viabilità dell’autostrada che hanno ripristinato l’area dell’incidente.

Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale Borgo Trento di Verona in codice rosso, e da quanto hanno riferito i medici le sue condizioni sarebbero gravi.

Invece gli altri 3 feriti sono stati portati all’ospedale Magalini di Villafranca in codice giallo e secondo i sanitari le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.



Il traffico è rimasto bloccato in direzione nord per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della zona con le code arrivate anche a 4 km.

Anche in corsia direzione Modena il traffico è stato bloccato per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso, succesivamente in direzione sud poi e stato fatto defluire sulla corsia di marcia, e solo nel tardo pomeriggio in entrambe le direzioni e tornato a scorrere regolarmente.