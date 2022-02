Il diritto allo studio entità lontana e remota, al pari della meritocrazia. Le macerie lasciate dai sessantottini

In una trasmissione televisiva di qualche anno fa, dove dei “vip” dovevano cimentarsi in un quiz sul mondo dello spettacolo, ad una domanda relativa ad un programma TV del 1968, una showgirl, molto nota tra gli anni ottanta e novanta, sbagliava la risposta e, stizzita, si rivolgeva a chi le sottolineava l’errore, dicendo, “io in quel periodo mica guardavo la televisione … ero troppo impegnata a fare la rivoluzione!!”.

Se pensiamo agli slogan sessantottini e ci guardiamo attorno oggi, con le morti sul lavoro, nell’alternanza scuola-lavoro, con il bullismo nelle classi e le molestie di professori verso le alunne, a quella showgirl dovremmo dire che avrebbe fatto meglio a stare a casa e guardare la tivvù. Se questi sono i risultati….

Non solo gli slogan rivoluzionari sono stati disattesi, ma la società in cui ci troviamo l’hanno concepita anche quelli (e quelle) che facevano le barricate, ineggiando al diritto allo studio, al diritto ad un lavoro certo e sicuro e all’uguaglianza tra le persone.

I sessantottini, che oggi sono uomini e donne avviati alla terza età, volevano cambiare il mondo, volevano fare una rivoluzione per una società giusta e un futuro costituito da essere liberi e uguali tra loro. Volevano, poi lo vollero un po’ meno, si sono stufati e hanno fallito.

Poi arrivò il settantasette, un’altra rivoluzione con gli stessi slogan del ’68 e dai metodi epressivi più incisivi, come i sampietrini e la P38: anche tanti reduci di allora, come quelli di nove anni prima, sono entrati in politica, per spingere il paese verso l’emancipazione sociale, che predicavano quando da giovani occupavano le scuole e tiravano le pietre dalle scalinate delle università. Però manco loro c’hanno azzeccato.

A cavallo tra gli anni ottanta e i novanta, a fare i rivoluzionari sono arrivati i ragazzi e le ragazze della “pantera”, il movimento nato in coincidenza con la Guerra del Golfo e morto con la vittoria del Napoli in campionato.

Sessantotto, settantasette, le pantere del novanta, tutti picchi rivoluzionari italiani che promettevano di cambiare il paese, per farne uno migliore, ma che a distanza di 54, 45 e 32 anni non hanno lasciato alcuna impronta: tanti di quei ragazzi di allora, oggi sono adulti (se non anziani) che, sfruttando le rispettive leadership giovanili, si sono fatti largo nella classe dirigente, dimenticandosi in fretta i buoni propositi di un tempo.

Altri sono passati alla sponda opposta (Forza Italia, Lega etc), qualcuno continua a pontificare sogni di rivoluzione, dimostrandosi più patetico che credibile. Così, tornando all’oggi, quello nudo e crudo, possiamo tranquillamente dire che, quelle rivoluzioni, non hanno cambiato questa società; anzi.

Anche perchè, evidentemente, rivoluzioni non lo sono state. Se un tempo si moriva sul lavoro, oggi si muore pure di alternanza scuola-lavoro. Un tempo si crepava nelle fabbriche per l’arretratezza dei macchinari, oggi si muove sotto ingranaggi ultramoderni, intelligenti, pronti a bloccarsi appena c’è un pericolo per il lavoratore, ma che vengono privati di quell’intelligenza, per evitare che questa virtù artificiale faccia perdere tempo e produttività.

Il diritto allo studio continua ad essere un’entità lontana e remota. Al pari della meritocrazia.

Ai giovani di oggi, le rivoluzionarie generazioni passate, hanno lasciato ben poco da godere; pensiamo solo che l’altro giorno studenti e studentesse sono scesi in piazza, per ricordare le vittime dei tirocini formativi e contro le molestie che troppe ragazze ricevono dai professori. Cari ragazzi e care ragazze, le nostre generazioni, quelle dei vostri padri e dei vostri nonni, che dovevano cambiare il mondo, in realtà si sono stufate troppo presto di stravolgere la vita del paese, anche perchè, in fondo, a loro le cose andavano bene così.

Oggi scende in piazza una generazione di giovani che non predicano la pace nel mondo o il sesso libero, ma chiedono l’apertura di vertenze su cose che dovrebbero essere ovvie e scontate, ma che scontate, purtoppo, non lo sono. Sono sostenuti da molti adulti che li applaudono, li incitano, ma che quando toccava loro cambiare il mondo, hanno fallito. Adulti che oggi sono impreparati, confusi, retorici, nel ricordare le loro lotte vecchie, ammuffite e inutili.

E ora toccherebbe a voi…giovani d’oggi….ma capiamo anche che le macerie che vi abbiamo lasciato invogliano più a cambiare aria, emigrando all’estero, che ad impegnarsi qui, per un cambiamento, verso una semplice normalità.