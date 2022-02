Dopo aver chiesto l’elemosina baby gang straniera aggredisce un altro 18 enne

Nuovo brutto episodio di aggressione ai danni di un giovane di Trento di 18 anni ieri vicino a Piazza Fiera poco dopo le ore 18.00.

Ieri, domenica 20 febbraio, dopo aver accompagnato la sua fidanzata in stazione per prendere l’autobus verso Segonzano, il 18 enne insieme ad un amico si è incamminato verso il centro storico.

All’altezza della piccola aiuola che collega piazza Fiera con via Barbacovi 4 giovani extracomunitari hanno fermato il 18 enne trentino chiedendogli 2,5 euro. Il ragazzo ha spiegato di non avere soldi.

Uno degli stranieri, descritto come piccolino e riccio di capelli, ha cominciato ad insistere chiedendo di guardare nel suo portafoglio per vedere se era la verità. Al nuovo rifiuto lo straniero, spalleggiatto dagli altri 3, ha cominciato ad innervosirsi prendendo dapprima per il capppuccio della felpa il 18 enne e poi prendendolo a calci. Per fortuna il giovane trentino si è divincolato fuggendo dai 4 descritto come di età dai 18 ai 20 anni.

Nella giornata di oggi insieme al padre il 18 enne si è recato presso le forze dell’ordine per sporgere denuncia verso ignoti.

Purtroppo si tratta del secondo episodio simile in pochi giorni.

Giovedì’ alle 17.30 presso la stazione dei pullman di Trento un altro 18 enne uscito dall’istituto Sacro Cuore mentre si stava incamminando nella zona della stazione dei pullman di Trento è stato aggredito e derubato da una baby gang di ragazzi extracomunitari di 18/20 anni. (clicca qui per leggere l’articolo)

Il gruppo dapprima ha avvicinato il ragazzo per chiedere qualche euro per poi senza mezze misure chiedere portafoglio. Dopo la resistenza del 18 enne sono cominciate a spuntare delle minacce e una chiave inglese.

Lo sfortunato ragazzo nel tentativo di fuggire è stato braccato da uno di loro e picchiato con la chiave inglese. In quel caso il ragazzo aveva subito la perdita momentanea della vista da un occhio, ematomi in testa e alle tempie, zigomi gonfi ed interno guancia lacerato.

In questo caso per fortuna per il ragazzo si è trattato solo di un grande spavento. I 4 ragazzi africani potrebbero essere comunque gli stessi dell’aggressione alla stazione.