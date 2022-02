Didattica online e pandemia: laurearsi lavorando è possibile

Dallo scoppio della prima ondata pandemica si è registrata una significativa corsa alla didattica online, un fenomeno che ha visto in breve tempo una diffusione davvero notevole nel nostro Paese. Il 2020 è stato infatti l’anno di lancio effettivo della teledidattica, affiancato in parallelo dall’incremento sostanziale dei profili universitari che si dedicano contemporaneamente allo studio e al lavoro.

Gli studenti-lavoratori: un fenomeno in costante ascesa – Negli ultimi due anni il numero degli studenti-lavoratori è aumentato in misura esponenziale. La conferma arriva dai dati ufficiali Istat. Grazie ai curricula part-time, al giorno d’oggi la combinazione scuola-lavoro non rappresenta più una sfida impossibile, bensì un vero privilegio tutto a favore dell’apprendente.

Pertanto, ai giorni d’oggi l’alternanza università-lavoro non solo è possibile, ma anche agevole. Grazie alle potenzialità del web e delle piattaforme e-Learning delle università telematiche, di cui è possibile consultare la lista di quelle attualmente riconosciute in Italia, oggi è possibile riuscire a laurearsi anche lavorando. Il Coronavirus ha sì stravolto le abitudini degli italiani senza compromettere gli interessi confinati al mondo dell’Ateneo.

Pubblicità Pubblicità

A seguito della sensibile riduzione delle opportunità sociali e degli svaghi a causa del Covid-19 e relative normative restrittive, sempre più giovani scelgono la strada dell’università, o, per chi è già iscritto, di non abbandonare gli studi in anticipo. Questa prospettiva, convalidata da dati Istat, è figlia di un approccio che guarda al digitale come prerogativa alla continuità del diritto allo studio si rivela proficua per l’avvenire degli apprendenti.

Si stima che il 5,76% dei giovani occupati ha così continuato a studiare: questa tendenza è ampiamente diffusa tra gli studenti sopra i 25 anni che, per avanzare il curriculum e diminuire il rischio di scarsa opportunità di carriera, decidono di dedicare tempo a entrambe le attività appoggiandosi alle qualità offerte dal digitale. A tal proposito, il ruolo delle università telematiche risulta considerevole, sebbene il fenomeno sia ancora limitato nel nostro Paese.

Studiare lavorando è possibile per tutti: un fenomeno tutto europeo – Nel corso degli ultimi anni, la scelta di coniugare lo studio al lavoro trova sempre più condivisione in Europa. Le stime ufficiali asseriscono che solo l’11% dei lavoratori in Italia continua a frequentare l’università, la maggior parte di loro solo in maniera saltuaria. Guardando a una prospettiva più ampia, nell’Unione Europea troviamo al primo posto la Germania come Stato che combina al meglio le due attività, seguita da Estonia, Repubblica Ceca, Islanda e Lettonia.

Pubblicità Pubblicità



Tale tendenza stenta, però, a decollare in Italia: le persone che evitano l’alternanza scuola-lavoro temono l’insorgere di disagi psicologici, anche lievi, o, ancora, o, in generale, situazioni significativamente stressanti conseguenti a difficoltà legate a questioni organizzative, come il rispetto simultaneo di più impegni e scadenze in entrambi gli ambiti. Eppure, i piccoli ostacoli quotidiani possono essere vinti grazie a piccoli accorgimenti.

Laurearsi lavorando senza stress? Si può: gli esperti suggeriscono l’apertura a uno stile di vita sano ed equilibrato, con tanto movimento e tempo da dedicare agli amici e all’aria aperta. Il segreto del benessere è tutto nella mente: concentrarsi profondamente, respirare e rigenerarsi può rivelarsi fondamentale per il proprio equilibrio psicofisico.

Grazie all’ottimizzazione degli spazi e impegni personali, dalla pandemia l’offerta della teledidattica si dimostra un valido appiglio per chi si dedica contemporaneamente allo studio e al lavoro, giovando risultati positivi in entrambi gli ambiti.