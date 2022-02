Bar No vax a Borgo: ennesima ribellione ma la stangata è di 23mila euro

E di ben 23mila euro la multa inflitta alla titolare del bar “Al nuraghe” di Borgo Valsugana che nel pomeriggio di ieri ha rigettato per l’ennesima volta un controllo da parte dei carabinieri e dei vigili urbani nel suo locale, dando vita ad una polemica che presumibilmente durerà diverse settimane.

Il motivo è presto detto. All’arrivo dei militari dell’Arma la donna ha pubblicamente osteggiato il controllo chiedendo ai pubblici ufficiali di allontanarsi dalla ‘proprietà privata’.

Il video della ribellione trasmesso in diretta e anche attraverso le pagine del nostro quotidiano è stato reso pubblico tramite il suo profilo social e in breve tempo è diventato virale.

L’operazione da parte delle forze dell’ordine era stata richiesta da diversi cittadini in seguito alla pubblicizzazione di un evento tramite una locandina dal messaggio eloquente: “Dalle ore 14 in poi si balla e si canta. No green pass, no mascherina”.

Monica Cadau, questo il nome dell’imprenditrice, non è nuova ad iniziative No Vax e contro la certificazione verde. Rivendica il suo diritto a lavorare, ma lo sta pagando caro.

In realtà, Cadau dichiara di non avere nessuna intenzione di pagare le sanzioni. Al contrario, si conferma agguerrita e sottolinea come nel suo locale “non sia obbligatorio indossare la mascherina e non sia lecito da parte del titolare richiedere in green pass”.

Attivista e partecipante agguerrita delle ultime manifestazioni dedicate al tema che si sono tenute a Trento, Monica non si ferma nemmeno davanti alle multe salate.

Un atteggiamento che ha sollevato più di una reazione a livello politico e di collettività, compresa l’esternazione contrariata del sindaco Galvani che non ha esitato a definire eccessiva la posizione della donna espressa tramite quello che non ha esitato a definire “l’ennesimo vergognoso show“.

“Ci rivolgeremo al Commissario del Governo coinvolgendo la Prefettura” ha detto il primo cittadino.

E l’opposizione all’entrata delle forze dell’ordine nel luogo pubblico pare non rimarrà senza conseguenze per lei e per le persone che si sono schierate in sua difesa.

A questo proposito pare si stia valutando ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una chiusura dell’attività per dieci giorni per il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti covid.

Il locale però, da quanto affermato dalla Cadau, non vorrà chiudere. “Conosciamo la legge – ha detto – e rispettiamo la Costituzione. Noi a differenza di altri non saremo mai schiavi del Governo Draghi”.