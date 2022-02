Pensieri domenicali per lo spirito: la forza della preghiera

Nell’ultimo, poderoso saggio del sociologo Giuliano Guzzo vi è un capitolo intitolato «La forza della preghiera» (Lindau). Vi si analizzano gli studi medici relativi al rapporto tra fede/preghiera da una parte e salute psicofisica dall’altra. Guzzo ricorda che fu il premio Nobel per la Medicina, Alexis Carrell, all’inizio del Novecento, a scrivere che “l’uomo ha bisogno di Dio come ha bisogno di acqua e di ossigeno”.

Ma la preghiera è davvero un cibo utile per lo spirito, per il benessere mentale e, di conseguenza -essendo l’uomo un’unità psicofisica- anche per quello corporale?

Guzzo riporta studi scientifici, soprattutto americani, che dimostrano come le pratiche spirituali abbiano effetti misurabili sulla riduzione dello stress e in generale sul benessere psicofisico.

Questo perché “la preghiera trasforma il modo di vedere le cose. Lo fa proiettando la persona orante in una dimensione più profonda e, in definitiva, rincuorante”; inoltre “pregare pone ognuno davanti ai propri limiti” ed “il riconoscimento dei propri limiti è anche il primo passo per l’accettazione di sé e di quelle imperfezioni che, inevitabilmente, caratterizzano il profilo e il vissuto di tutti”.

Un altro effetto della preghiera, riconosciuto sin dai tempi degli studi di Durkheim, è la riduzione delle condotte suicidarie e del rischio depressione.

Rimandando al libro di Guzzo per chi voglia approfondire la parte medica, mi permetto ora alcuni semplici riflessioni personali.

Nella preghiera si cerca un contatto con Dio: cioè un attimo di pace, di serenità spirituale, nel quale le passioni si acquietano, i pensieri si elevano, lo sguardo, solitamente contratto e raggomitolato, si estende. Pregare significa accedere all’Origine e al Fine del nostro Essere, contemplare il mistero dell’Incarnazione di Dio, e così mettere a fuoco ciò che è importante e ciò che non lo è.

Sei iroso? Nella preghiera trovi la calma e la quiete, una comprensione superiore dei fatti, grazie alla quale l’ira di prima appare inutile e cattiva.

Sei in preda allo sconforto? La preghiera rinforza l’anima prostrata, come un bagno freddo che ritempra il corpo e lo rende tonico e forte. Sei in preda alla superbia?

La preghiera ti rimette al tuo posto: sei creatura, non Dio, ma creatura amata, il cui unico bisogno non è la fama, l’onore, il potere, ma il Creatore, che è infinitamente di più di tutte le cose create e di tutte le aspirazioni mondane. Soprattutto la preghiera costante permette alla vita dell’uomo di non essere in balia delle onde, delle circostanze, delle situazioni contingenti e sempre cangianti. L’uomo di preghiera, per quanto possibile umanamente, sta, dum volvitur orbis, mentre tutto gira, cambia, muta.

A differenza del pagano, che pregava per ottenere qualcosa, il cristiano anzitutto dovrebbe ringraziare Dio di ciò che ha e lodarlo per i suoi doni; poi, certamente, la preghiera è anche richiesta, persino di beni terreni, di aiuti concreti; ma soprattutto richiesta, spesso difficile, di saper vivere ciò che tocca vivere; di sapere affrontare, ciò che non si vorrebbe affrontare; di saper essere, ciò che si fatica ad essere; di saper portare ciò che non si vorrebbe portare…

Per questo la preghiera cristiana non è fuga, ma, al contrario, coinvolgimento pieno, alla luce dell’Incarnazione.

Madre Teresa di Calcutta, esempio a noi cronologicamente vicino di questa forza della preghiera, era una donnina piccola e curva, in mezzo alle continue tempeste del mondo. Perché le sue suore, con lei, le affrontassero con la forza sufficiente, aveva messo come regola anche un’ora di adorazione davanti al Santissimo ogni sera.

Insegnando così alle sue suore che è nella vita contemplativa che si trova la forza per affrontare cristianamente la vita attiva. Ad un visitatore che le chiedeva: “Non le pare troppo lungo questo tempo dedicato alla preghiera?”. No, rispose, perché “senza questo amore personale a Cristo, la nostra vita sarebbe impossibile”.

Ebbene, madre Teresa riassumeva così il suo pensiero: “Il frutto del silenzio è la preghiera / Il frutto della preghiera è la fede / Il frutto della fede è l’amore / Il frutto dell’amore è il servizio / Il frutto del servizio è la pace”. Dal silenzio, condizione prima della preghiera, ad una pace nutrita di fiducia, di amore, di servizio agli altri.