Follia al bar Nuraghe di Borgo, carabinieri insultati e umiliati dalla proprietaria – IL VIDEO SHOCK

Follia nel tardo pomeriggio di oggi a Borgo Valsugana presso il bar Nuraghe, dove la proprietaria non è nuova ad episodi del genere.

Purtroppo la signora – conosciuta no vax e dedita a non seguire nessuna regola per il contenimento della pandemia – spalleggiata da un uomo ha lungamente insultato i carabinieri che stavano facendo il loro lavoro. Il video è stato pubblicato sul profilo pubblico della donna.

Il filmato è da rabbrividire per l’atteggiamento spavaldo e completamente fuori luogo della coppia che impedisce ai carabinieri di entrare nel bar che offre un servizio pubblico.

Pubblicità Pubblicità

I Carabinieri vengono derisi e insultati, per fortuna della coppia, i militari si sono dimostrati calmi e pieni di buon senso non reagendo mai alle provocazioni.

Una situazione indegna in un paese democratico che ormai grazie ai no vax è retrocesso a posizioni di degrado mai viste prime. Quello che si sente dire dalla donna nel filmato è da denuncia immediata e una vera vergogna nei confronti dell’oltre 90% delle persone trentine che in due anni si sono sforzate di seguire le regole.

Senza dubbio per la coppia non finirà qui e nei prossimi giorni partiranno delle denunce da parte della caserma dei carabinieri che sono stati davvero umiliati. Resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di lavoro, minacce, sono questi solo alcuni dei reati che potrebbero portare alla denuncia dei due.

Pubblicità Pubblicità



Una cosa che non deve più succedere a chi sta facendo onestamente il proprio lavoro. A fare ancora più male sono gli applausi dei presenti (pochi per fortuna) all’indirizzo della coppia che stava insultando i carabinieri. Sui social invece sono stati molti i commenti critici nei confronti della donna molti dei quali chiedono la revoca immediata della licenzia.

Una situazione grottesca mai vista prima in Trentino su cui tutti devono riflettere e che è possibile avvicinare solo ad alcune scene degli asili infantili.

Le numerosi stupidaggine dette dalla donna sono da guiness dei primati, prima fra tutti il fatto che i Carabinieri non dovrebbero andare in giro armati, oppure sul fatto che un bar che offre un servizo pubblico diventi improvvisamente un luogo privato dove le forze dell’ordine non possono entrare. Insomma, una vera comica degna dei no vax, che ormai ci hanno abituati a vedere il peggio del peggio.