Al via domani i lavori di riqualificazione del tratto nord di via San Martino

Domani, lunedì 21 febbraio, partiranno i lavori di riqualificazione del tratto nord di via San Martino.

I lavori prevedono il rifacimento della rete delle acque bianche, alcuni tratti della rete delle acque nere e la pavimentazione con cubetti di porfido. Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è 180 giorni.

Il cantiere procederà per fasi e per tutta la durata dei lavori i tratti di via San Martino non interessati dal cantiere saranno percorribili da residenti e frontisti con automezzi nei due sensi di marcia e sarà istituito il divieto di sosta e di fermata lungo tutta la via.

Sarà sempre garantito l’accesso ai pedoni per tutta la durata dei lavori alle abitazioni e attività.

Si inizierà con un intervento propedeutico di rifacimento dell’innesto delle acque bianche nella roggia della Pontara, per cui sarà necessario chiudere completamente l’accesso da via Manzoni a via San Martino e via Pontara.

L’intervento sull’incrocio durerà circa cinque giorni e in questo tempo sarà garantita per le autovetture la percorribilità in salita di via Pontara accedendo da via della Predara; sarà consentita solo per questo periodo la svolta a sinistra. Via San Martino sarà percorribile con automezzi nei due sensi di marcia dai soli residenti e frontisti accedendo da via Torre d’Augusto e sarà istituito il divieto di sosta e fermata lungo tutta la via.

Fase 1: tratto di via San Martino dall’incrocio con via Pontara fino alla corte civico 11, sede degli ambulatori medici. Via San Martino sarà percorribile con automezzi nei due sensi di marcia dai soli residenti e frontisti accedendo da via Torre d’Augusto e sarà istituito il divieto di sosta e fermata lungo tutta la via.

Fase 2: intervento su via Torre d’Augusto. Via Torre d’Augusto sarà sempre percorribile con automezzi nei due sensi di marcia con senso unico alternato. Via San Martino sarà percorribile nei due sensi di marcia per soli residenti e frontisti accedendo da via Manzoni e sarà istituito il divieto di sosta e fermata lungo tutta la via.

Fase 3: tratto di via San Martino dall’incrocio con via Torre d’Augusto fino alla corte civico 11, sede degli ambulatori medici. Via San Martino sarà percorribile con automezzi nei due sensi di marcia dai soli residenti e frontisti accedendo da via Manzoni all’inizio e, con il procedere dei lavori verso il civico 11, sia da via Manzoni che da via Torre d’Augusto e sarà istituito il divieto di sosta e fermata lungo tutta la via.

Ogni singola fase sarà completata con relativa pavimentazione.