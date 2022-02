Abitano nella case Itea ma sono residenti dai genitori. Segnalati dei casi in Trentino

È uno dei fenomeni più odiosi che vanno a calpestare i diritti delle persone che avrebbero davvero bisogno di una casa popolare.

Parliamo di coloro che dopo aver ottenuto un alloggio popolare ospitano uno o più persone in modo stabile che hanno magari mantenuto la residenza in altri alloggi, magari dai genitori, oppure dall’ex moglie.

Sono comportamenti odiosi che penalizzano invece chi avrebbe il sacrosanto diritto di abitare quelle case popolari. L’occasione per parlare di questo fenomeno, che esiste anche presso le case Itea del Trentino, sono alcune lettere arrivate alla nostra redazione del tutto simili.

Pubblicità Pubblicità

Una di queste denuncia la presenza dell’ex marito che convive con la sua nuova compagnia da ben 15 anni in una casa itea a Gardolo. L’uomo, che ha un lavoro fisso e percepisce quindi una paga mensile, mantiene la sua residenza presso l’abitazione dei genitori a Piedicastello.

Un altro caso parla di un uomo intestatario di una casa Itea presso il rione di Cristo re che convive con la sua compagna e suo figlio da ormai 5 anni. Peccato che questi mantengano la propria residenza presso i genitori.

Nel primo caso il reato è stato segnalato attraverso numerose comunicazioni all’Itea che però non le ha prese in considerazione. «Ho fatto diverse segnalazioni all’Itea sia telefonicamente che tramite email negli ultimi 3 anni – spiega l’ex moglie – ma per svariati motivi (non hanno abbastanza operatori per andare a controllare, e non hanno mai girato la pratica alla polizia locale) non hanno mai fatto controlli».

Pubblicità Pubblicità



In questi due casi è ovvio che il diritto alla residenza andrebbe revocato. Chi è ospitato partecipa naturalmente alle spese e per questo i parametri per l’occupazione della casa Itea non sono più quelli iniziali che ne portavano al diritto di uso.

A questo fenomeno in grande aumento corrispondono purtroppo altri casi dove l’intestatario della casa Itea deve abbandonare la struttura per aver superato il limite ISEE anche magari di pochi euro.

La conseguenza di ordine penale per il reato di falso in atto pubblico è la reclusione fino a 2 anni che non può comunque essere inferiore a tre mesi (così dispone l’articolo 483 del codice penale).

Ulteriori conseguenze sono la revoca dei benefici fiscali e assistenziali ottenuti con l’inganno. Così, chi grazie alla falsa residenza ha ottenuto l’assegno sociale o lo sgravio dell’Imu sulla seconda casa è tenuto a versare all’Erario il maltolto.

Il nucleo familiare che abita una casa Itea può ospitare per un periodo massimo di 3 mesi continuativi persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico senza alcuna particolare formalità. Oltre i 3 mesi il titolare del contratto di locazione deve richiedere ad Itea Spa l’autorizzazione all’ospitalità, presentando la domanda scritta sull’apposito modulo MD 030 – Domanda di autorizzazione all’ospitalità.

Quanto dura la concessione dell’autorizzazione all’ospitalità – L’autorizzazione all’ospitalità può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. È possibile derogare a questo limite temporale nei casi di ospitalità per motivi di assistenza prestata sulla base di un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado o sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo (ad es. badanti)

Ricordiamo che come riportato sul sito di Itea ospitare persone esterne al nucleo familiare per più di tre mesi senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione costituisce una grave violazione contrattuale che determina l’applicazione del canone di mercato nonché la possibile revoca dell’assegnazione dell’alloggio.