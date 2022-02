Vigili del Fuoco Tres: Sergio Corazzola è il nuovo comandante

Cambio della guardia alla guida dei Vigili del Fuoco volontari di Tres.

Dopo 5 anni da comandante, vissuti con grande impegno e competenza, Antonio Corazzolla ha infatti ceduto il testimone a Sergio Corazzola.

Per il prossimo quinquennio il Corpo di Tres, formato oggi da 24 elementi, avrà dunque un “timoniere” giovane, ma preparato e competente.

Pubblicità Pubblicità

L’assemblea elettiva di mercoledì sera, che ha visto la presenza anche la sindaca di Predaia Giuliana Cova e l’ispettore dell’unione distrettuale di Cles Oscar Betta, ha inoltre rappresentato l’occasione per rinnovare completamente il direttivo.

Detto del nuovo comandante Sergio Corazzola, ad affiancarlo con i gradi di vicecomandante ci sarà Manuel Negri, mentre Daniele Zattoni è stato eletto capoplotone e Michele Odorizzi e Pietro Zadra capisquadra.

Claudio Barbacovi ricoprirà il ruolo di segretario, con Claudia Negri a occuparsi dei conti in qualità di cassiere. Come magazziniere, infine, è stato nominato Alessio Negri.

Pubblicità Pubblicità



Una bella ventata di freschezza, visto che, eccezion fatta per Sergio Corazzola e Daniele Zattoni, i quali erano capisquadra fino qualche giorno fa, tutti gli altri elementi del direttivo sono nuovi.

Nell’occasione l’ex comandante Antonio Corazzolla ha ringraziato i “suoi” vigili e le tante persone che nell’ultimo quinquennio hanno fornito il loro contributo.

«Per me è stata sicuramente un’esperienza positiva – commenta –. Sono stato contento, poi, di vedere che all’assemblea non mancava nessuno, erano presenti tutti i vigili, un gruppo formato da persone giovani e motivate. È un bel segnale di partecipazione e di senso d’appartenenza, significa che l’impegno che ci mettono non pesa, è qualcosa che portano avanti volentieri».

Il Corpo si è dato la regola che un comandante non può rimanere in carica più di cinque anni. «Per me è stato un piacere e un onore ricoprire questo ruolo – aggiunge Corazzolla –. Siamo riusciti a mantenere un gruppo coeso, condividendo ogni decisione con il direttivo. Questo non per merito mio in particolare, ma di tutti coloro che fanno parte del Corpo».

Un lavoro di squadra che ha garantito affiatamento e sicurezza per i cittadini. «Ci tengo a ringraziare tutti i vigili, dai quali ho avuto sempre grande disponibilità e supporto, insieme abbiamo avuto modo di crescere e imparare – conclude l’ex comandante –. Grazie anche all’ispettore distrettuale Oscar Betta e alla sindaca di Predaia Giuliana Cova per il sostegno, nonché ai comandanti dei Corpi del Comune di Predaia, con i quali ci sono sempre stati confronto e collaborazione, non solo sugli interventi, ma anche sulla pianificazione degli acquisti».