Anche il governatore Fugatti festeggia i 60 anni delle Officine Brennero

“Quest’anno la nostra azienda festeggia 60 ANNI di attività! Un traguardo molto importante di cui siamo orgogliosi.

Tutte le persone che oggi ci lavorano e le persone che ci hanno preceduto hanno contribuito alla nostra storia e ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi, ovvero una realtà centrale nel mondo del trasporto. Ringrazio il Presidente della provincia di Trento Dott. Maurizio Fugatti e l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Dott. Achille Spinelli che ci hanno oggi onorato della loro presenza per celebrare questo importante compleanno” ha dichiarato Alberto Aiello A.D. di Officine Brennero.

“Una vicenda nata in Trentino e che grazie alla lungimiranza dei fondatori e alla intraprendenza di Iveco è diventata una storia di successo che travalica i confini provinciali e che dopo 60 anni produce ricchezza, dà lavoro nella nostra provincia e presidia con innovazione e investimenti continui un settore decisivo come quello del trasporto di merci e pubblico locale. Innovazioni in questo campo sono sempre più necessarie per promuovere uno sviluppo sostenibile, obiettivo che la Provincia autonoma persegue anche attraverso le risorse in arrivo dal PNRR. Avere nuove tecnologie e veicoli sempre più compatibili con l’ambiente e efficienti è un aiuto concreto per poter superare anche fasi complicate sul piano dei costi energetici come quella che stiamo vivendo ora” ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Pubblicità Pubblicità

“Officine Brennero è un esempio di impresa capace di essere contestualmente valore aggiunto per il Trentino e segno della capacità del nostro territorio di poter essere di sostegno ad aziende che sono immerse nella competizione nazionale e internazionale. Il settore dell’autotrasporto merci e del trasporto pubblico rappresenta localmente un comparto molto importante che come Provincia autonoma seguiamo con grande interesse e attenzione. La logistica si sta sviluppando sempre di più a seguito dei cambiamenti nello stile di vita delle persone seguiti alla pandemia e poter contare su una presenza come quella di Officine Brennero in Trentino consente di avere un osservatorio privilegiato in questo campo” ha chiarito l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli.

La storia di Officine Brennero inizia nel 1962 quando viene costituita a Ravina di Trento dal Sig. Nazzaro Rangoni per la vendita, l’assistenza e il completamento dei veicoli industriali Fiat.

Nel corso del 1988 gli eredi del titolare decisero di concentrare l’attività sul settore auto e di cedere l’attività di vendita e assistenza dei veicoli industriali direttamente ad Iveco.

Pubblicità Pubblicità



A questa concessionaria di sua proprietà Iveco conferisce da subito una piena autonomia operativa per consentire al suo management quella flessibilità e snellezza commerciale tipica della rete dei concessionari. Il forte presidio commerciale del territorio unito ad un importante sviluppo dell’attività post vendita ha consentito nel 1993 l’allargamento dell’attività anche al settore autobus.

La necessità di far fronte alle nuove esigenze di servizio dei trasportatori in un territorio strategicamente sempre più importante ha reso indispensabile la realizzazione di una nuova sede più ampia e modernamente attrezzata che è stata inaugurata a maggio del 1999 a Trento Nord su una superficie di 40.000 mq di cui 10.000 mq coperti.

Nel 2001 l’acquisizione di due importanti concessionarie, Arenacar e Scaligera Autocarri, rafforza la presenza di Officine Brennero in un altro territorio di importanza strategica quale è quello della provincia di Verona . Per essere sempre più al servizio dei propri clienti nel 2002 diventa anche un polo specialistico per il noleggio di veicoli commerciali e industriali a breve, medio e lungo termine.

Nel 2011 l’azienda inaugura la nuova sede di Verona in Via Mantovana 158/B: una posizione strategica vicino al casello di Verona Nord dell’autostrada A22 . La sede si sviluppa su una superficie di 30.000 mq di cui 6.000 mq coperti dove si trovano gli uffici direzionali, commerciali, amministrativi, il magazzino ricambi e l’officina.

A distanza di solo un anno, nel 2012, viene aggiunta alla zona di competenza Iveco anche la provincia di Mantova oltre a quelle di Trento e Verona. Nel 2013 Officine Brennero diventa anche concessionaria dei veicoli Fiat Professional per la provincia di Trento così da ampliare l’offerta di veicoli e servizi per i propri clienti.