Aggredito e rapinato da una banda di stranieri: 18 enne finisce al pronto soccorso

È un brutto episodio quello successo giovedì’ alle 17.30 presso la stazione dei pullman di Trento che dimostra ancora una volta che la situazione criminalità è fuori controllo.

Un 18 enne uscito dall’istituto Sacro Cuore mentre si stava incamminando nella zona della stazione dei pullman di Trento è stato aggredito e derubato da una baby gang di ragazzi extracomunitari.

Il gruppo dapprima ha avvicinato il ragazzo per chiedere qualche euro per poi senza mezze misure chiedere portafoglio. Dopo la resistenza del 18 enne sono cominciate a spuntare delle minacce e una chiave inglese.

Lo sfortunato ragazzo nel tentativo di fuggire è stato braccato da uno di loro e picchiato con la chiave inglese. Il drammatico racconto della madre denuncia che nonostante in molti seguissero la scena nessuno è intervenuto per prestare soccorso. «Questi personaggi che si aggirano ancora in stazione vanno fermati subito nella forte speranza che simili atti non accadano mai più, questi episodi vanno eliminati» – incalza nel suo appello la mamma dell’aggredito

Il 18 enne è stato accompagnato al pronto soccorso dove è rimasto fino a circa le una di notte, per poi recarsi presso le forze dell’ordine a fare regolare denuncia.

Pesante il bollettino medico che parla di perdita momentanea della vista da un occhio, ematomi in testa e alle tempie, zigomi gonfi ed interno guancia lacerato. Davvero un bruttissimo e violento episodio che deve far riflettere su come intervenire all’interno di una zona ormai in mano a criminalità e spaccio.

