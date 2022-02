A Madonna di Campiglio la donazione della Maglia dei Premi Nobel per la Pace contro il bullismo e la violenza sulle donne

Oggi, sabato 19 febbraio 2022 Madonna di Campiglio è stata teatro di una piccola ma davvero significativa manifestazione per la lotta al bullismo e la violenza sulle donne.

I ragazzi dello sci club La Lunga Sport di Langhirano (Parma) sono arrivati sciando a Campo Carlo Magno e hanno donato all’Ass. Laura Rossini del Comune di Pinzolo, e all’On. Emanuela Rossini, in rappresentanza ideale di tutto il Trentino, la Maglia dei Premi Nobel per la Pace.

La Maglia è il simbolo di “Un Mondo a Colori” si tratta di un concorso ideato dall’Ass. Agathòs, e rivolto alle scuole italiane con il Patrocinio del Summit dei Premi Nobel per la Pace e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione e la Presidenza della Repubblica. Agli studenti si chiedono brevi componimenti scritti o lavori grafici sulla lotta al bullismo e alla violenza sulle donne. I migliori sono premiati con la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Pubblicità Pubblicità

Le due Associazioni, La lunga Sport e Agathòs, hanno legato i temi del concorso ai valori dello sport e quindi l’evento di Madonna di Campiglio è una tappa della staffetta ideale con cui sportivi di diverse discipline (podisti, ciclisti, in questo caso sciatori) si passano il testimone per promuovere Un mondo a colori in varie regioni e città.

L’Ass. Laura Rossini si è detta onorata di ricevere la Maglia dei premi Nobel dai ragazzi di Parma per sottolineare la lotta al bullismo e la violenza sulle donne. “Anche il Comune di Pinzolo – ha detto- si sta impegnando fortemente nelle scuole su questi temi, perché l’educazione al rispetto dell’altro rimane un aspetto fondamentale della formazione dei giovani”.

Anche l’On Emanuela Rossini ha ringraziato tantissimo i ragazzi, ha sottolineato come i valori dello sport aiutino ad educare ad un comportamento corretto verso gli altri e ha ricordato che il Parlamento italiano sta lavorando molto su questi temi: ha quindi esortato i ragazzi a continuare nella loro staffetta in modo da raggiungere più città possibili.

Pubblicità Pubblicità



Negli anni scorsi il concorso ha coinvolto direttamente decine di migliaia di giovani che si sono espressi, singolarmente o in gruppo, con lavori spesso rilevanti, non solo per la loro qualità, ma anche e soprattutto per la passione e l’impegno che comunicavano. Oltre ai vincitori, i lavori migliori erano raccolti in una libro: da quest’anno lo saranno in un e-book.

Purtroppo, anche a causa della pandemia, Un Mondo a Colori è stato sospeso negli ultimi anni: ma l’impegno dei ragazzi, a giudicare dai primi contatti con le scuole, non è certo venuto meno e sicuramente nel 2022 vi saranno numeri di partecipazione superiori a tutte le edizioni precedenti. Del resto i temi scelti quest’anno sono diventati per certi aspetti una vera e propria emergenza.

Sia il bullismo che la violenza sulle donne sono temi particolarmente sentiti dai ragazzi: soprattutto il primo, declinato in tutti i suoi aspetti, le sue forme, talvolta apparentemente irrilevanti. Quindi non solo nelle sue manifestazioni estreme che talvolta purtroppo sfociano in violenze fisiche: ma anche in tutti quei comportamenti quotidiani, in quelle piccole discriminazioni di cui tanti ragazzi sono ancora vittime.

Nello stesso tempo spesso non è facile trasmettere ai giovani, perlomeno a quella parte di giovani che non ha avuto un’educazione adeguata, quali siano i comportamenti corretti, ciò che giusto fare o non fare.

La buona notizia è che, al di là di quelle espressioni di strafottenza, di bullismo appunto, che certamente fanno più scalpore sui giornali, tra i ragazzi vi è una gran voglia di imparare, di crescere, e anche di esprimersi. Un Mondo a Colori diventa quindi un vero e proprio strumento di crescita che spesso nelle scorse edizioni ci ha donato vere e proprie piccole perle di letteratura. Non abbiamo dubbi che anche nel 2022 sarà così.