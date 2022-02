Tamponi fasulli: arrivano i primi 44 indagati. Fra di loro anche insegnanti, uomini delle forze dell’ordine e un dirigente provinciale

Per ora sono 44 i clienti dell’ex centro tamponi anti-Covid di Pergine indagati della Procura di Trento per i green pass falsi che venivano concessi dalla struttura.

Come riferito in numerosi articoli diffusi dalla nostra testata, a capo della struttura c’era l’infermiere 46enne di Civezzano, Gabrielle Macinati. Per lui l’accusa è di corruzione e falso e concorso in accesso abusivo a sistema informatico. Secondo gli inquirenti sarebbero circa 500 i tamponi inseriti nel sistema giornalmente.

Tra gli indagati ci sono impiegati, un dirigente provinciale, membri delle forze dell’ordine, insegnanti e anche dei sanitari. Tutti volevano aggirare le regole del green pass per poter comunque operare nei rispettiti ambiti lavorativi.

Per gli inquirenti, la “macchina da certificati verdi fasulli” era un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di test rapidi mendaci. Ora i green pass dei 44 indagati hanno perso ogni validità e non potranno più autorizzarli all’accesso sul luogo di lavoro. Ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.

Il rilascio del green pass fasulli avveniva nella struttura di Pergine e nel centro diagnostico con sede nella parte nord della città che era stato avviato a metà gennaio 2022.

I 44 indagati vanno ad aggiungersi ai cinque accusati di avere gestito una sorta di ‘mercato nero’ dei test antigenici (tra questi l’infermiere fermato in Valsugana, la moglie e due amiche).

A Gabrielle Macinati erano stati sequestrati anche 120mila euro in contanti come probabile provento dell’azione illecita. Il titolare disponeva di accrediti rilasciati dall’Azienda sanitaria come libero professionista e operava sette giorni su sette al ribasso.

Il prezzo per i (finti) test era infatti di dieci euro contro i 15 della media di mercato. Con l’abilitazione all’inserimento dei dati, l’infermiere rilasciava anche le relative certificazioni verdi. Ora contro il presunto truffatore anche l’Ordine di appartenenza è pronto a procedere.

Macinati non risulta un dipendente dell’Azienda sanitaria anche se sul suo profilo Facebook si era indicato come “Infermiere professionale presso Apss – Azienda provinciale servizi sanitari”. Risulta invece essere stato dipendente della Apsp di Pergine dal 1997 al 2002.

Ha lavorato a Lavis, Povo, Strigno, Roncegno, Lamon, Pieve Tesino, Transacqua, Levico Terme e Calliano. Era tornato a Pergine nel 2020 con un contratto di collaborazione per l’emergenza Covid ma anche con un incarico, dal 7 maggio al 31 dicembre 2021, di effettuare test antigenici ai familiari degli ospiti di una Rsa.

All’interno della struttura risulta segnalato per comportamenti contrari alla sicurezza (secondo delle testimonianze non avrebbe indossato guanti né mascherina) che avrebbe subito motificato positivamente dopo essere stato contattato dai responsabili e dalla direzione.