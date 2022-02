L’arte del viaggio imprevedibile e la filosofia di vita di Maurizio Serafini

“Un po’ di tempo fa mi trovavo nei deserti del Sud della Libia e casualmente mi sono fermato a dormire in un villaggio turistico con vista dune di Acacus. Là ho incontrato un pullman di italiani litigiosi che stavano facendo – o avrebbero dovuto fare – una gita aziendale. Urlavano senza sosta, accampando sempre e solo diritti.

Dopo essersi rispettivamente rubati gli asciugamani a disposizione, e qualcuno ne era rimasto privo, era la volta di accusare l’organizzatore della gita. Volavano promesse di denunce perché nel programma c’era scritto che il villaggio si trovava tra le dune e invece rimaneva a cento metri di distanza dalla sabbia, e soprattutto era previsto il tuareg che cantava al tramonto nel deserto e l’uomo blu invece non s’era presentato perché era tempo di Ramadam…”.

Così il globetrotter Maurizio Serafini introduce il suo ultimo libro dal titolo “Per fortuna ci siamo persi – L’arte del viaggio imprevedibile” (Ed. Terre di Mezzo, 2021).

La presentazione è stata organizzata mercoledì 16 febbraio 2022 dalla Biblioteca Comunale di Levico Terme in collaborazione con l’Associazione Strade del Mondo.

Momenti di ilarità e pubblico interessato alle venti storie surreali e verissime dello scrittore, guida escursionistica e ambientale, musicista e cantautore, nonché costruttore del “Cammino Francescano della Marca”.

Un artista, insomma, che insieme alla sua compagna Cristina Menghini, anche lei appassionata di Cammini, condivide una vita itinerante in giro per l’Italia e il mondo a bordo del van camperizzato chiamato Livingstone.

Maurizio Serafini suona diversi strumenti a fiato, tra cui la cornamusa scozzese e insieme a Luciano Monceri ha ideato la rassegna musicale Montelago Celtic Festival.

In questo periodo lo scrittore viaggia per pubblicizzare il libro, denso di vicende avventurose che aiutano a conoscere la geografia del mondo, luoghi sperduti e paesi che hanno visto cambiare le sorti della loro storia.

I suoi racconti ricchi di aneddoti partono dal Cammino Santiago di Compostela, un pellegrinaggio millenario sulle cui tracce Maurizio Serafini ha vissuto in prima persona le narrazioni di un’umanità in cammino.

Uomini e donne che hanno raccontato vicende della loro vita, tra cui un medico 82enne francese che in ricordo della moglie, si reca il due novembre nella cattedrale di Finisterre, dove brucia i vestiti per mettere un po’ di pace al suo dolore.

“La vita è un mistero” – afferma Serafini – tante sono le situazioni, sogni, aspettative, destino di ogni viaggiatore”. Inizia dalla spedizione in Himalaya che offre lo spunto per scrivere “Un fotoromanzo a cinquemila metri”, un mix di fatti di cronaca italiana e trekking in Tibet, e la storia commovente di Kim, il bambino nepalese bisognoso di cure.

L’incredibile viaggio tra la Mongolia e la Russia sempre a bordo di un bus colorato zeppo di musicisti e artisti giramondo. E ancora altre avventure nella Birmania degli anni ‘90 alle prese con la guerra, salvato in extremis da un anziano missionario italiano.

Attraversate nel deserto ai confini di Marocco e Algeria e nuovi episodi tra pirati malesi e isole proibite. Dell’Italia nomina il Molise, definita la regione rurale che non c’è, dove si sta formando una nuova generazione di giovani imprenditori con grande sensibilità verso il proprio territorio.

Maurizio Serafini non porta con sé una guida per orientarsi nei suoi viaggi, vuole uscire dalla zona di comfort, consapevole che sono necessarie tre condizioni: essere predisposti, allenati e in salute per affrontare i disagi; avere coraggio e un pizzico di azzardo; essere disinformati senza eccessiva tecnologia.

Occorre saper affrontare i problemi, gli imprevisti, sapersi adattare, ma non guasta un po’ di fortuna (come la storia delle vecchie 200 lire).

Durante le conferenze che tiene nelle scuole invita i giovani ad avere sempre uno sguardo attento, dando valore ai segni.

Per lo scrittore il viaggio rappresenta la vita stessa, la scoperta, la curiosità e osservare le cose da diverse prospettive.

Questi sono insegnamenti che in pillole servono anche per affrontare i problemi quotidiani.